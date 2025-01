Calorão deve durar até quando? Veja previsão para SP e outras regiões do País

O País enfrenta uma onda de calor nesta semana, com diversas capitais marcando máximas acima dos 30ºC. São Paulo amanheceu quente nesta quarta-feira, 22, com previsão dos termômetros chegarem a 31ºC, segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Apesar das poucas nuvens pela manhã, há possibilidade de pancadas de chuvas à tarde e à noite.

Na quinta, 23, e sexta-feira, 24, o calor dará uma leve trégua, com máximas de 28ºC e 29ºC, respectivamente. Também há chances de pancadas de chuvas ao longo dos dias.

Já no Rio, o dia está ainda mais quente, com máxima de 37°C e poucas nuvens. Junto de Rio Branco, onde a temperatura de hoje também chega a 37°C, são as capitais mais quentes do País nesta quarta-feira.

A semana continua quente, podendo chegar a 35°C nos próximos dois dias em ambas as cidades.

Em Salvador (BA), a máxima desta quarta-feira é de 34°C, mas com muitas nuvens e possibilidade de chuva. O clima segue o mesmo para quinta e sexta-feira.

Ainda no Nordeste, a máxima é de 30°C em Fortaleza (CE) até o final da semana.

Em Goiânia (GO), os termômetros podem alcançar os 32°C entre esta quarta-feira e sexta-feira.

Já Manaus (AM), enfrenta máxima de 34°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Na quinta-feira, cai levemente para 33ºC e na sexta-feira, para 32°C.

No Sul do País, Porto Alegre (RS) tem temperatura máxima de 33°C até o fim da semana.

Apenas Curitiba tem máxima abaixo dos 30ºC nesta quarta-feira, em que a temperatura pode chegar a 26ºC, com muitas nuvens e previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.