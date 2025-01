Boa Safra pretende captar até R$ 500 milhões com emissão de CRA

São Paulo, 22 - A Boa Safra Sementes pretende captar até R$ 500 milhões com a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), conforme prospecto enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na terça-feira, 21. A operação será dividida em quatro séries e é destinada a investidores qualificados.Segundo o prospecto, as duas primeiras séries vencem em janeiro de 2030, com remuneração de CDI + 0,60% ao ano ou 15,27% ao ano, prevalecendo a maior taxa. A terceira série, para 2032, paga CDI + 0,60% ao ano, enquanto a última, com vencimento em 2035, oferece o maior valor entre IPCA + 7,47% ao ano ou NTN-B 2030 + 0,75%. O período de reserva segue até 27 de janeiro, com precificação no dia seguinte e liquidação em 31 de janeiro. Bradesco BBI, BB Investimentos, Santander e XP Investimentos coordenam a operação, com garantia firme para o volume total.Os recursos serão usados para pagamento de Cédulas de Produto Rural (CPR-Financeiras), títulos que funcionam como garantia da operação e estão vinculados à produção e comercialização de produtos agrícolas. A captação ocorre após a empresa ter levantado R$ 300 milhões em follow-on no ano passado.Líder no mercado brasileiro de sementes de soja, com 8,5% de participação, a Boa Safra tem diversificado seu portfólio para milho, forragem, feijão, sorgo e trigo. A empresa opera com unidades de beneficiamento e centros de distribuição em diferentes Estados brasileiros.No terceiro trimestre de 2024, a companhia registrou lucro líquido de R$ 54 milhões, queda de 53% na comparação anual, afetada por ajustes na produção devido a condições climáticas adversas.