Wall Street sobe com esperança de política comercial moderada dos EUA

Por Sinéad Carew e Johann M Cherian

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street fecharam em alta nesta terça-feira, com o S&P 500 e o Dow Jones atingindo o maior nível em mais de um mês, conforme investidores avaliavam as primeiras ações de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e se sentiam encorajados por ele não ter começado seu segundo mandato com aumentos de tarifas.

Trump não apresentou nenhum plano concreto sobre as tarifas universais e sobretaxas adicionais a parceiros comerciais próximos, conforme prometido anteriormente, mas disse que estava pensando em impor tarifas sobre produtos canadenses e mexicanos já em 1º de fevereiro.

Embora investidores permaneçam cautelosos em relação às tarifas e à possibilidade de uma guerra comercial global que aumente a inflação, a corretora Goldman Sachs reduziu sua previsão sobre as chances de uma tarifa universal este ano para 25%, em comparação com cerca de 40% em dezembro.

"Houve um alívio definitivo e um pouco de surpresa pelo fato de as tarifas não terem sido mencionadas na primeira rodada de ações executivas que ocorreu ontem", disse Carol Schleif, estrategista-chefe de mercado da BMO Private Wealth. "Os mercados estão chegando à conclusão, provavelmente com razão, de que o governo adotará uma abordagem mais sutil."

Investidores esperam que o novo governo utilize a ameaça de impostos comerciais como tática de negociação e use "um bisturi e não uma marreta para as tarifas", disse Schleif.

O Dow Jones subiu 1,24%, para 44.025,81 pontos. O S&P 500 ganhou 0,88%, para 6.049,24 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,64%, para 19.756,78 pontos.

Entre os 11 principais setores do S&P 500, o único com desempenho negativo foi o de energia, com queda de 0,64%, enquanto seis setores subiram pelo menos 1%.

O setor de melhor desempenho foi o industrial, que subiu 2,03% e foi impulsionado por ações como a 3M, que avançou 4,2% após divulgar balanços otimistas no quarto trimestre.