PF mira grupo suspeito de trocar vagas no SUS por votos nas eleições no RJ

Do UOL, em São Paulo

A Polícia Federal realiza hoje (21) operação contra uma organização suspeita de ter manipulado o sistema de reserva de consultas do SUS em troca de votos em Queimados, na Baixada Fluminense, nas eleições de 2024.

O que aconteceu

Agentes cumprem nove mandados de busca e apreensão em endereços em Brasília e Queimados (RJ). A operação, chamada de Saúde Eleitoral, investiga um grupo que teria feito centenas de agendamentos com médicos especialistas do SUS e cedido as consultas em troca de apoio político e votos na eleição de 2024.

A fraude acontecia por meio do sistema que organiza a fila de consultas do SUS. O grupo segurava as vagas pelo Sisreg (Sistema Nacional de Regulação) para depois alocá-las a pessoas de seu interesse, prejudicando os demais cidadãos.

A Justiça determinou apreensão e bloqueio de bens incompatíveis com a renda dos investigados e afastamento de alguns deles de funções públicas. A PF não divulgou o nome dos envolvidos, mas eles podem responder pelos crimes de organização criminosa, inserção de dados falsos em sistema de informação e corrupção eleitoral.

Se condenados, as penas podem chegar a 24 anos de prisão. A investigação começou após denúncia recebida pela Câmara Municipal de Queimados.