Professor: Suposto gesto nazista de Musk reforça letramento de extremistas

O gesto acionado pelo magnata Elon Musk, logo após a posse do presidente Donald Trump, é uma forma de reforço ao letramento nazista para a base extremista, afirmou o professor de sociologia Michel Gherman no UOL News, do Canal UOL, nesta terça-feira (21).

Quando Elon Musk e o Steve Bannon [ex-assessor de Donald Trump] fazem gestos desse tipo, eles acionam também a possibilidade de pessoas que não tinham acesso a esse gesto, que não conheciam esse tipo de gesto. Eles têm a possibilidade de dialogar com essas pessoas a partir das próprias redes sociais. Isso tem a ver com letramento. Professor Michel Gherman, da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Musk foi acusado de fazer um gesto nazista e levantou debate internacional sobre apologia ao nazismo e "apitos de cachorro" para supremacistas brancos. Na imagem, o bilionário bate no peito com a mão direita e estende o braço em direção à plateia, algo que lembra uma saudação nazista.

O movimento controverso teve origem na Roma antiga e foi incorporado ao culto à personalidade do político alemão Adolf Hitler na época do nazismo (1933 - 1945). Na Alemanha, fazer o ato pode gerar multa ou até cinco anos de prisão, segundo explicou a agência de notícias DW.

Então, tem a referência ao apito do cachorro, que é o diálogo com as suas bases. E não tenha dúvida alguma, ele [Musk] sabia do que se tratava, mas também tem a possibilidade de ampliar as suas bases, que há a possibilidade de conexão com essa extrema-direita, ou seja, dialoga e expande a base . Professor Michel Gherman, da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

O que é o nazismo?

O nazismo tem raízes na Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, e marcou o período de 1933 a 1945 na Alemanha sob o comando de Adolf Hitler, que era líder do Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães, conforme mostrou reportagem de Ecoa, plataforma do UOL, em 2022. O regime se apoia em um governo totalitarista, antissemita e eugenista —movimento que defendia que o povo alemão era geneticamente mais evoluído que os outros seres humanos.

O fim do nazismo se deu quando a Alemanha Nazista é derrotada pelos países aliados em 1945, sobretudo pela ação do exército soviético e a morte do fuhrer alemão. A vitória inicia os primeiros passos para o fim da Segunda Guerra Mundial, que se encerra mais tarde naquele ano.

Josias: 'Trump deve conspirar para fracasso da COP 30'

No UOL News, Josias também afirmou que o presidente americano, Donald Trump, deve conspirar para que a COP 30, encontro global para discutir as mudanças climáticas, seja um fracasso. O evento está previsto para ocorrer em novembro, em Belém (PA).

O negacionismo do Trump torna indiscutivelmente mais difícil o cumprimento de metas climáticas, que já estão aí sendo sistematicamente descumpridas. E é triste que isso ocorra no momento em que o Brasil se equilibrou para sediar esse encontro. Certamente, o Trump não estará presente e vai conspirar para que o encontro seja malsucedido. Esse é o drama, e o Brasil está no epicentro do problema . Josias de Souza, colunista do UOL

O governo brasileiro espera receber cerca de 100 mil visitantes ao longo das duas semanas de conferência. Em 2024, a COP 29, realizada em Baku, no Azerbaijão, recebeu 54.148 participantes presenciais entre delegações, observadores, convidados e equipe de suporte inscritos.

Ao Canal UOL, o colunista Leonardo Sakamoto disse que o esvaziamento do evento após a eleição de Trump já era esperado por organizadores.

Essa possibilidade de esvaziar a COP 30 não é novidade para quem estava organizando o evento. Quando, por exemplo, a Kamala Harris perdeu a eleição para o Biden, ou seja, a política claramente ia ter uma interrupção, o próprio Biden, quando vem para o G20, faz eventos com o Lula para tentar reforçar a pauta ambiental, porque sabia que não ia ter presidente dos Estados Unidos defendendo o meio ambiente na COP 30 meses depois. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

