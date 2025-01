Papa Francisco dissolve grupo católico sul-americano envolvido em escândalo

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco dissolveu uma comunidade religiosa católica com membros em toda a América do Sul e nos Estados Unidos, após anos de investigações sobre supostos abusos sexuais e psicológicos cometidos pelo fundador do grupo e outras pessoas.

O Sodalitium Christianae Vitae, com sede no Peru e que chegou a ter cerca de 20.000 membros, confirmou sua dissolução em um comunicado nesta segunda-feira, sem oferecer explicações. O Vaticano não deu mais detalhes em um primeiro momento. É raro que o papa dissolva uma comunidade religiosa católica, mesmo que ela esteja envolvida em escândalo.

Diante de um escândalo semelhante, Bento 16, papa de 2005 a 2013, optou por reestruturar os Legionários de Cristo, uma comunidade cujo falecido fundador foi acusado de abusar de pelo menos 60 menores de idade.

O Sodalício, com leigos e padres católicos, foi fundado no Peru por Luis Fernando Figari em 1971. O papa João Paulo 2º lhe concedeu o reconhecimento como uma comunidade religiosa católica oficial em 1997.

O grupo foi alvo de várias investigações do Ministério Público peruano e do Vaticano durante a última década. Um relatório encomendado pela sociedade, e publicado em 2017, concluiu que Figari e outros ex-membros de alto escalão haviam abusado de pelo menos 19 menores e 10 adultos.

Francisco determinou uma investigação pelos principais especialistas em abuso sexual do Vaticano em 2023 e expulsou Figari do grupo no ano seguinte. Figari negou qualquer irregularidade.

Francisco fez da abordagem do abuso sexual na Igreja uma prioridade de seu papado de 12 anos, com resultados mistos até agora. Ele criou a primeira comissão papal sobre o assunto, mas grupos de sobreviventes questionaram sua eficácia.

(Reportagem de Joshua McElwee)