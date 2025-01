Guterres diz que cidades, Estados e empresas dos EUA liderarão após Trump retirar país do Acordo de Paris

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, está confiante que as cidades, Estados e empresas dos Estados Unidos vão continuar a trabalhar por uma economia resiliente e de baixo carbono depois do presidente dos EUA, Donald Trump, retirar o país do Acordo de Paris sobre o clima, disse uma porta-voz da ONU.

"É crucial que os Estados Unidos continuem a ser líderes em questões ambientais", disse a porta-voz Florencia Soto Nino. "Os esforços coletivos sob o acordo de Paris fizeram uma diferença, mas precisamos ir muito além e muito mais rápidos juntos."

(Reportagem de Michelle Nichols)