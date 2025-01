Biden concede perdão para proteger Milley, Fauci, Liz Cheney e outros de retaliação de Trump

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, emitiu perdões preventivos na segunda-feira para pessoas que o sucessor republicano Donald Trump tem como alvo de retaliação, incluindo a ex-parlamentar republicana Liz Cheney, o ex-chefe do Estado-Maior Conjunto Mark Milley e o ex-assessor médico da Casa Branca Anthony Fauci.

O perdão abrange todos os parlamentares, incluindo Cheney, que atuaram no comitê seleto do Congresso que investigou a invasão do Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021 por apoiadores de Trump, bem como policiais que testemunharam perante ele.

Trump, que retornará à Presidência mais tarde nesta segunda-feira, pediu repetidamente o julgamento de seus supostos inimigos desde que ganhou a Casa Branca em novembro.

Biden elogiou os servidores públicos como a "força vital da nossa democracia". Sem mencionar Trump, ele expressou alarme de que alguns deles sejam submetidos a ameaças e intimidações por fazerem seu trabalho.

"Esses servidores públicos serviram nossa nação com honra e distinção e não merecem ser alvos de processos injustificados e politicamente motivados", disse Biden em um comunicado.

Milley afirmou que estava "profundamente grato" pelo perdão de Biden.

Trump apoiou em dezembro um pedido para que o FBI investigasse a colega republicana Cheney sobre seu papel na liderança da investigação do Congresso sobre o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA por seus apoiadores.

Fauci frequentemente entrou em conflito com Trump durante a pandemia de Covid-19, e os apoiadores de Trump continuaram a atacá-lo.

Milley foi citado no livro "War" de Bob Woodward, publicado no mês passado, chamando Trump de "fascista até a medula" e os aliados de Trump o atacaram por deslealdade ao ex-presidente.

A Reuters informou em novembro que a equipe de transição de Trump estava elaborando uma lista de oficiais militares vistos como conectados a Milley para serem demitidos.

Biden elogiou Milley e Fauci como servidores públicos dedicados de longa data que defenderam a democracia e salvaram vidas. Ele disse que o comitê seleto estabelecido para investigar o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio cumpriu sua missão com integridade.

Sem identificar os indivíduos, ele perdoou todos os membros do Congresso que serviram no painel, suas equipes e os policiais do Capitólio dos EUA e de Washington D.C. que testemunharam perante o comitê.

Biden disse que os perdoados não fizeram nada de errado, mas que simplesmente serem investigados ou processados ​​podem prejudicar reputações e finanças.

"Acredito no estado de direito e estou otimista de que a força de nossas instituições legais acabará prevalecendo sobre a política", declarou. "Mas essas são circunstâncias excepcionais e não posso, em sã consciência, não fazer nada."

(Reportagem de Doina Chiacu, Idrees Ali e Susan Heavey)