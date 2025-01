Trump faz comício da vitória em Washington antes da posse

O presidente eleito Donald Trump irá celebrar a vitória nas eleições neste domingo com um comício em Washington, D.C., um dia antes de tomar posse para seu segundo mandato e quatro anos depois de perder a Casa Branca para Joe Biden.

O "Make America Great Again Victory Rally" de Trump - programado para as 16h (horário de Brasília) no ginásio Capital One Arena - vai marcar seu primeiro grande discurso em Washington desde que ele estimulou seus apoiadores a marcharem em direção ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021, em protesto contra sua derrota nas eleições.

Milhares de pessoas invadiram o prédio em um esforço malsucedido para impedir que o Congresso certificasse os resultados. Trump prometeu perdoar muitas das mais de 1.500 pessoas acusadas de ligação com o ataque.

Seus comentários no comício, juntamente com seu discurso de posse na segunda-feira, podem oferecer uma prévia do tom que ele planeja adotar nos primeiros dias de seu segundo mandato.

Nas últimas semanas, Trump desconcertou seus aliados estrangeiros ao falar sobre assumir o controle da Groenlândia e do Canal do Panamá e sobre transformar o Canadá em um Estado americano.

É provável que o comício se assemelhe aos discursos de arena que têm sido um elemento básico de Trump desde sua primeira campanha para a Casa Branca em 2016.