Torneira flexível com filtro está por R$ 110; o que diz quem comprou

Se você gosta de deixar a cozinha mais bonita e prática, uma boa ideia é instalar uma torneira flexível —melhor ainda pagando menos por isso. E o Guia de Compras UOL encontrou uma oferta que pode interessar: um dos modelos que têm feito sucesso entre consumidores da Shopee está com 28% de desconto, saindo por R$ 107,88.

Quer saber se vale a pena levar para sua casa? Confira adiante o que o fabricante diz sobre essa torneira e opiniões de quem a comprou.

O que diz o fabricante sobre essa torneira?

Feita de metal e ABS, promete ser resistente

Vem com filtro de água acionado separadamente

Não oxida e não descasca

Tem bica flexível de 360º para dar praticidade na hora de lavar a louça

Conta com saída de água de dois tipos de jatos: "chuveirinho" ou concentrado

Medidas: 27 cm x 29 cm

O que diz quem comprou o produto?

A nota média dessa torneira é de 4,6 (do total de cinco) na Shopee.

Linda a torneira. Tem um bom fluxo de água. É um visual de luxo.

Cami Camargo



A torneira é muito boa. Chegou antes do prazo e não veio com defeito. Veio bem embalada também. Gostei bastante e achei bonita. A qualidade é muito boa também. O filtro é de rosca, então dá para retirar para limpar também.

Bia Santos

A torneira é linda e chegou direitinho. O material da parte da torneira é resistente, mas o restante é de plástico. Tem que tomar cuidado para instalar e usar, mas é linda.

Sabrina

O produto é de ótima qualidade e de plástico, mas muito resistente. Cumpre o que promete e chegou rápido.

Christian Souza

Pontos de atenção

Alguns consumidores não ficaram totalmente satisfeitos com a compra. As principais reclamações são sobre a fragilidade da torneira e a demora no fluxo de água do filtro. Também há comentários a respeito do vazamento de água no filtro, mesmo depois de fechado.

Eu amei a torneira nova. Apenas o filtro que fica pingando mesmo quando fechada. Tirando esse detalhe, a entrega foi rápida e eu amei demais.

Greycilany

A torneira é ótima. A pressão da água é ok, porém o filtro sai pouca água e demora para encher um copo americano.

Aline Dias

Gostei muito da torneira. Ela é linda, porém o material é frágil. Deveria ser de um material um pouco mais resistente, mas, mesmo assim, eu amei.

Cida

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.