Sobe para 80 número de mortos em confrontos entre guerrilhas no nordeste da Colômbia (governador)

Um ataque sangrento da guerrilha do ELN contra dissidentes das Farc e civis deixou 80 mortos na fronteira da Colômbia com a Venezuela, disse o governador local, William Villamizar, neste domingo (19).

"Estima-se que mais de 80 pessoas perderam a vida", disse o governador do departamento de Norte de Santander, que inclui a região conflituosa de Catatumbo, palco de confrontos entre rebeldes desde a última quinta-feira. A Defensoria do Povo indicou no sábado que cerca de 60 pessoas morreram devido à violência em cinco municípios dessa região montanhosa.

