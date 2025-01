Sem o pai, Eduardo Bolsonaro encontra Milei, Trump Jr. e Bannon nos EUA

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), encontrou o presidente da Argentina, Javier Milei, o filho de Trump, Donald Trump Jr., e o expoente da extrema direita norte-americana, Steve Bannon. As agendas aconteceram neste final de semana, em Washington.

O que aconteceu

Eduardo Bolsonaro está na capital norte-americana para a posse de Trump, que acontece na segunda (20). O deputado organizou a comitiva de parlamentares brasileiros que foram acompanhar a cerimônia.

Encontro com presidente da Argentina. O deputado, acompanhando de sua esposa, Heloísa Bolsonaro, e da ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, esteve com Javier Milei neste domingo (19). Na ocasião, o parlamentar afirmou que o presidente argentino é a "terceira pessoa mais poderosa do mundo", depois de Trump e "la jefa", apelido dado por Milei a sua irmã.

Milei culpou governo Lula pela ausência de Bolsonaro em Washington. Em declaração a jornalistas, Milei disse que o ex-presidente é um "grande amigo" e que lamenta muito que "o regime de Lula não o tenha deixado vir".

No sábado (18), deputado foi a um jantar oferecido pelo vice-presidente eleito J.D. Vance. Depois, seguiu para o Hispanic Ball, um baile de gala para celebrar a comunidade latino-americana e espanhola nos EUA.

No baile hispânico, Eduardo Bolsonaro encontrou Donald Trump Jr. Filho de Trump perguntou por ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O momento foi publicado no Instagram do deputado com um agradecimento. "Obrigado por perguntar pelo meu pai, nós sabemos a consideração que você e sua família têm pelo Brasil", escreveu o parlamentar.

Agenda de compromissos incluiu café da manhã com aliados de Trump. Jason Miller, um dos assessores do presidente norte-americano eleito, organizou um brunch com os convidados estrangeiros. O estrategista da extrema direita, Steve Bannon, esteve na recepção.

Parlamentares brasileiros marcaram presença. Além de Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis (PL-DF), Cabo Gilberto Silva (PL-PB), Maurício do Vôlei (PL-MG), Marcos Pollon (PL-MS), Fernando Máximo (União Brasil-RO) e o senador Jorge Seif (PL-SC) participaram do café da manhã.

Bannon lamentou ausência de Bolsonaro. O estrategista, que é amigo da família, disse que os "comunistas marxistas do Brasil não querem que ele esteja no palco mundial, nos EUA, onde é adorado por todos", declarou.

Deputado foi recebido com entusiasmo por Bannon. O estrategista chamou o deputado para falar no microfone e afirmou que ele é um dos "indivíduos mais importantes do movimento". "E eu acho que um dia, e não muito longe, o próximo presidente do Brasil", disse.

Parlamentares ainda devem participar de comício. Ainda está previsto para acontecer, nas ruas de Washington, um ato de apoio ao presidente eleito organizado por seus eleitores. A comitiva brasileira deverá marcar presença. "É um momento único a posse do presidente da maior potência do mundo. Estar na cidade, sentir o clima da população, as festas, reuniões. Realmente uma experiência única", disse Joaquim Passarinho (PL-PA), presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo.