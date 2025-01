'É idoso, mas vota': filha negocia voto do pai por fatura paga no CE; ouça

Do UOL, em Brasília

A apuração do Ministério Público Eleitoral sobre compra de votos no município de Moraújo (CE) flagrou uma eleitora tentando trocar o voto do pai, idoso, pelo pagamento de uma fatura de cartão. A negociação foi registrada em mensagens e áudios capturados em um celular apreendido na investigação.

"Tem meu pai, né, ainda tem idade de votar. Posso ajeitar para votar pra ti. Ele vota em quem eu ajeitar para ele", disse a eleitora, em setembro passado. "Ele é idoso, mas ele ainda tem a idade de votar."

A mulher não foi identificada na investigação. Ela buscava quitar uma quantia de R$ 450, que estava atrasada, e negociou o voto para vereador. "Tu me ajeitando a fatura do meu cartão, de quebra, eu ajeito o voto do pai pra ti."

O Ministério Público Eleitoral acusou o prefeito de Moraújo, Ruan Lima (PSD), de ser o "principal articulador" da compra de votos no município. Ele nega. A ação aponta que ele, a vice-prefeita, Ana Sara e a vereadora Eline Freire, ambas do PSD, beneficiaram-se das negociações com os eleitores.

A Promotoria pediu a cassação dos três. Requereu também a inelegibilidade deles, do pai do prefeito, Alex Lima, e cinco cabos eleitorais por abuso de poder econômico.

Segundo o processo, o esquema "era orquestrado" por Alex Lima, escolhido para ser secretário de Relações Institucionais da prefeitura. No cargo, será responsável por obter recursos para o Executivo.

Troca de mensagens de Alex Lima, pai do prefeito, com coordenadora do suposto esquema. Imagem: Reprodução

"As mensagens indicam, de forma inequívoca, que Alex Lima, pai do candidato a prefeito Ruan Lima, efetuava os pagamentos aos eleitores, deixando os valores na residência de Sheila Araújo [coordenadora do esquema, segundo o processo]", registrou a investigação.

Em nota, Ruan Lima negou "veemenentemente" a denúncia de compra de votos. Segundo o prefeito, "todas as acusações são infundadas e carecem de provas concretas".

Conduzi minha campanha de forma limpa, ética e transparente, movida pela energia do povo de Moraújo, que clamava por mudanças e por uma gestão comprometida com o desenvolvimento da nossa cidade.

Ruan Lima, prefeito de Moraújo

O áudio da eleitora que negociou o voto do pai foi encaminhado por Eline Freire para Sheila Araújo. Em resposta à vereadora, a coordenadora informou que estava fazendo uma lista para mandar para Alex Lima. "Talvez até quarta tenha pagamento", disse.

Nos áudios trocados por Eline e Sheila, a Promotoria identificou negociações envolvendo outros pedidos, além da fatura do cartão: remédio, regularização de documento de veículo e óculos de grau. Em um deles, a coordenadora reclamou, que "o povo está enfiando a mão, querendo demais".

"Mas tem pessoas que não são assim. Tem pessoas, por exemplo, que querem um remédio. No caso da Toinha, você poderia ajeitar ela, é uma menina certa", disse, em julho passado.

Alex Lima afirmou ser um "cidadão comprometido com os princípios da ética e da transparência". O empresário e secretário refutou "com veemência as acusações infundadas" e disse estar à disposição das autoridades competentes.

"Essas denúncias parecem ser parte de uma manobra política da oposição para desviar a atenção de suas próprias falhas e compromissos não cumpridos", afirmou.

Na avaliação do Ministério Público, "todos os atos de corrupção eleitoral realizados por Eline Cristine também beneficiaram diretamente" Ruan Lima. Segundo a Promotoria, o prefeito "obteve votos oriundos dessa relação de compra e venda".

"Essa prática representa um retrocesso histórico, remetendo ao período da República Velha ou "República dos Coronéis", no início do século 20, quando as eleições eram decididas pela compra de votos ou pela coação violenta dos eleitores. Apesar das significativas mudanças nos tempos modernos, essa prática nefasta persiste", afirmou a Promotoria.

O esquema, aponta o processo, previa também que cada vereador aliado do PSD indicasse até 15 eleitores para "trabalhar" no comitê de campanha do partido. "Alex Lima seria o responsável por pagar os valores devidos a esses eleitores indicados", apontou o MPE.

A Câmara Municipal de Moraújo tem nove cadeiras. O PSD tinha 11 candidatos, nas eleições de 2024, e conseguiu seis vagas, formando maioria na Casa.

As vagas no Legislativo são disputadas voto a voto. Eline Freire obteve o apoio de 433 eleitores e foi a penúltima candidata a entrar na Câmara.

A reportagem tentou contato com Eline Freire, mas não obteve resposta, e não localizou Sheila Araújo.

Ao negar a acusação do Ministério Público Eleitoral, o prefeito afirmou ainda que "em um ambiente político muitas vezes polarizado, é comum que adversários tentem deslegitimar a imagem de líderes que trabalham em prol do bem-estar da comunidade". Disse que vai "colaborar com as autoridades e fornecer todas as informações necessárias para o completo esclarecimento dos fatos".

"Confio que a verdade prevalecerá ao longo do processo e sigo firme no propósito de trabalhar com responsabilidade e respeito, sempre em prol da população", disse.