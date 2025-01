STOXX 600 sobe e caminha para quarto ganho semanal consecutivo após dados da China

Por Shashwat Chauhan

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa avançava nesta sexta-feira, com a queda dos rendimentos dos títulos públicos e dados econômicos positivos da China elevando a confiança, mantendo as ações no caminho certo para seu quarto aumento semanal consecutivo.

O índice STOXX 600 subia 0,7%, a 523,68 pontos, no caminho de um salto de mais de 2% na semana.

A maioria dos subsetores do STOXX estava sendo negociada em alta, com o setor automotivo subindo 1,8%, enquanto o setor de construção e materiais ganhava 1,6%.

Os rendimentos dos títulos europeus diminuíam, com o rendimento do titulo alemão de 10 anos caindo pelo terceiro dia consecutivo.

O apetite por risco ainda recebeu um impulso depois que a economia da China atingiu a meta do governo de crescimento de 5% no ano passado, mesmo que de forma desequilibrada.

As ações europeias avançaram nesta semana, uma vez que os mercados globais reagiram à desaceleração do núcleo da inflação ao consumidor nos Estados Unidos, o que manteve as apostas em possíveis cortes de juros pelo Federal Reserve neste ano.

Os resultados positivos da Richemont, proprietária da Cartier, na quinta-feira, estimularam ganhos no setor de luxo, dando uma guinada no índice mais amplo nesta semana.

Na próxima segunda-feira, a posse de Donald Trump como presidente dos EUA estará no centro das atenções, com os investidores atentos às novas políticas, incluindo possíveis tarifas de importação.

"Existe a expectativa de que Trump imponha tarifas? Sim, existe. É difícil dizer exatamente o que isso envolve", disse Ben Ritchie, chefe de ações de mercados desenvolvidos da abrdn.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 1,03%, a 8.478 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 1,05%, a 20.872 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 1,08%, a 7.716 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 1,15%, a 36.230 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 0,70%, a 1.923 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 1,09%, a 6.564 pontos.