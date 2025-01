MG tem 82 cidades em 'anormalidade por chuvas'; prédio é interditado em BH

82 cidades de Minas Gerais estão em situação de anormalidade devido às chuvas que atingem o estado. Em Belo Horizonte, após as fortes chuvas desta quinta-feira (16), um muro de arrimo caiu em cima de um prédio. Os moradores tiveram que deixar o imóvel.

O que aconteceu

26 pessoas morreram em todo no estado devido ao período chuvoso, que começou em setembro, segundo dados da Defesa Civil estadual. Ipatinga é o município que registrou mais óbitos, com 10 mortes registradas após uma tromba d'água atingir a cidade no último domingo (12).

Quatro municípios estão em estado de calamidade pública. São eles Conceição do Pará, Coronel Fabriciano, Nepomuceno e Areado.

Nesta quinta-feira (16), fortes chuvas atingiram Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros registrou pelo menos 14 ocorrências relacionadas a inundações, alagamentos, salvamento de pessoas ilhadas, queda de árvores e vistoria em locais com risco de desabamento ou desmoronamento.

Um muro de arrimo caiu sobre um prédio de quatro andares e danificou a parede de um dos apartamentos da edificação. Todos os moradores foram retirados pelos Bombeiros. O prédio e a rua em frente ao imóvel foram interditados.

Pelo menos quatro importantes avenidas da cidade foram bloqueadas devido ao risco de alagamento. O asfalto acabou se soltando em algumas dessas vias.

20h29 Av. Tereza Cristina com R. Eliseu Resende e R. Metalig pic.twitter.com/z6usG0849W -- BHTRANS (@OficialBHTRANS2) January 16, 2025

Chuva arrancou parte do asfalto na Av. Tereza Cristina Imagem: Divulgação/BHTrans

Asfalto da Av. Vilarinho também ficou danificado após as chuvas desta quinta-feira Imagem: Divulgação/BHTrans

Seis das nove regiões de Belo Horizonte estão em alerta para risco geológico até o próximo domingo (19). As regionais Pampulha e Noroeste apresentam risco forte, após receberem um volume de mais de 70 mm de chuva em 72 horas.

Defesa Civil alerta para sinais de que deslizamentos podem acontecer. Moradores devem ficar atentos a trinca nas paredes, água empoçando no quintal, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água minando da base do barranco, inclinação de poste ou árvores, muros e paredes estufados e estalos.

Chuva deve continuar nesta sexta-feira

Segundo a Defesa Civil estadual, o tempo permanece instável em Minas Gerais. Chuvas mais significativas devem atingir as regiões Oeste, Sul e Triângulo Mineiro. Volume de precipitação tende a diminuir nas demais regiões.

Em Belo Horizonte, dia deve ser de céu parcialmente nublado. A partir da parte da tarde, há a possibilidade de chuvas típicas de verão, de acordo com a Defesa Civil municipal.

Recomendações durante a chuva

Defesa Civil de Belo Horizonte compartilhou algumas orientações em caso de chuva. São elas:

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d'água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.