Funcionário da CIA assume culpa por vazamento de planos secretos de Israel

Por Sarah N. Lynch

WASHINGTON (Reuters) - Um funcionário da CIA apontado como o responsável por vazar documentos secretos sobre os planos de Israel para atacar o Irã disse nesta sexta-feira ser culpado das acusações criminais de que ele, conscientemente, manteve e compartilhou informações da defesa nacional, informou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Ao se declarar culpado, Asif William Rahman, que trabalhava na agência de inteligência desde 2016, reconheceu que baixou, imprimiu e distribuiu ilegalmente informações secretas em várias ocasiões, inclusive em 2024.

No ano passado, ele imprimiu cinco documentos com selos de "secreto" e "muito secreto" (top secret) em seu computador do trabalho, levando-os para casa, mostraram registros do tribunal.

Ele então os reproduziu e alterou, compartilhando-os com pessoas que não podiam recebê-los. Para esconder o ato, Rahman deletou a atividade de seus dispositivos eletrônicos, trouxe os documentos de volta ao escritório e os destruiu.

Em uma segunda oportunidade, também em 2024, os registros judiciais mostram que ele imprimiu outros dez documentos com classificação muito secreta, levou-os para casa e os compartilhou com outras pessoas.

Por fim, em 17 de outubro, ele imprimiu mais dois documentos que abordavam planos de um aliado dos EUA de atacar um adversário externo, mostraram os registros.

Os documentos, que detalhavam planos de Israel para atacar o Irã, foram depois publicados na internet, por uma conta no Telegram com o nome “Espectador do Oriente Médio”.

Rahman, de 34 anos, é de Vienna, no estado da Virgínia, mas foi preso no Camboja, segundo documentos do tribunal. Sua sentença deve sair no dia 15 de maio.

(Reportagem de Sarah N. Lynch em Washington)