Entidades argentinas pedem alívio fiscal citando clima e alto custo de produção

São Paulo, 17 - Entidades do agronegócio da Argentina solicitaram um encontro com o ministro da Economia do país, Luis Caputo, para tratar sobre "a situação crítica" dos produtores agropecuários, de acordo com carta publicada na quinta-feira, 16, nas redes sociais. O objetivo é pedir um alívio fiscal, com redução de impostos e retirada das taxas de direito de exportação, disseram em documento assinado pela Sociedade Rural Argentina, Federação Agrária do país, Confederações Rurais Argentinas e Confederação Intercooperativa Agropecuária."As condições climáticas, como a falta de chuvas e as altas temperaturas, somadas à queda dos preços internacionais e aos altos custos de produção, afetam a atividade que gera desenvolvimento econômico em todas as províncias do país", justificaram no comunicado.