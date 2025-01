Taxa de desemprego global deve permanecer próxima da mínima histórica de 5%, diz OIT

GENEBRA (Reuters) - A taxa de desemprego global se manteve estável no ano passado na mínima histórica de 5%, onde deve permanecer em 2025, informou a Organização Internacional do Trabalho (OIT) em um relatório divulgado nesta quinta-feira.

No entanto, o órgão disse que uma desaceleração no crescimento econômico global de 3,3% para cerca de 3,2% no ano passado, e uma desaceleração gradual a médio prazo, limitará a criação de empregos.

"A economia global continua se expandindo a uma taxa moderada, mas a projeção é de que ela perca força gradualmente, impedindo uma recuperação mais forte e duradoura do mercado de trabalho", disse o relatório da OIT sobre emprego global e tendências sociais.

A atual taxa de desemprego global de 5% é a mais baixa em uma série de dados da OIT que remonta a 1991 e deve cair novamente em 2026 para 4,9%, informou a OIT.

No entanto, alguns países e grupos não estão conseguindo se beneficiar da tendência positiva, com os jovens enfrentando uma taxa de desemprego significativamente maior, de 12,6%, segundo o relatório.

Embora alguns países europeus tenham visto o desemprego cair nos últimos anos, países como a África do Sul registraram níveis altos, acima de 30% em 2024, disse o relatório.

O diretor-geral da OIT, Gilbert Houngbo, ex-premiê do Togo, pediu uma ação ousada para ajudar a eliminar as barreiras a um mercado de trabalho próspero.

"O mundo deve adotar novas abordagens para a justiça social que gerem trabalho decente", disse ele no prefácio do relatório.

(Por Emma Farge)