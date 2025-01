Sakamoto: Fake do Pix ensina governo Lula a pensar duas vezes antes de agir

A polêmica em torno das novas regras do Pix deixou uma lição ao governo Lula, que precisa repensar suas estratégias antes de anunciar medidas de grande impacto, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta quinta (16).

Ontem, o governo federal revogou as mudanças que havia anunciado nas regras de fiscalização do Pix após a repercussão negativa e a onda de desinformação que se espalhou pelas redes sociais. O presidente Lula (PT) se irritou com a forma como a crise foi conduzida, segundo relatos de aliados.

O erro do governo foi anterior à revogação: tratar uma medida sobre o Pix como um ato infralegal qualquer e achar que isso não causaria impacto algum. O governo poderia ter se defendido melhor e usar outras armas de comunicação, inclusive em redes sociais, logo no começo para abater o bicho em voo.

O grande erro do governo foi não pensar em como divulgar isso no começo e chegou a um ponto no qual ficou difícil de segurar. A farsa do Pix ensina o governo Lula a pensar duas vezes antes de agir. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Para Sakamoto, o governo federal não estava conseguindo responder à altura aos boatos espalhados pelas redes sociais e reforçados por parlamentares da oposição como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), autor de um vídeo que viralizou ao colocar em dúvida se o Pix seria taxado no futuro.

O governo Lula tem uma metade do país contra ele e outra a favor, de acordo com as pesquisas de opinião. Havia uma metade batendo nele e jogando informação. Havia poucas alternativas. Foi ruim a forma como isso foi derrubado, até porque é uma medida correta. Mas o governo não tinha muito mais saída naquele momento, dado que a comunicação que estava implementando como resposta não fazia frente ao negócio.

Nikolas foi muito inteligente e esperto de aproveitar aquele momento no qual estava surfando tudo aquilo para fazer algo muito conhecido para quem estuda fake news: assumir algo, mas fazer uma manipulação.

A mudança pegaria sonegadores, aqueles que lavam dinheiro via bets ou usando a estrutura de bancos digitais e Pix. Mas Nikolas conseguiu fazer com que as pessoas acreditassem que aquilo dizia respeito a elas, e não aos grandes sonegadores. Ele consolidou toda a discussão que estava acontecendo ali e surfou nela.

O governo não fez isso exatamente por causa do vídeo do Nikolas, mas pelo receio de virem outros como esse e haver uma sequência que começaria a corroer o lado que apoia Lula. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Amoêdo: Recuo sobre o Pix sinalizou que Lula faz governo fraco ou que mente

A revogação das mudanças nas regras do Pix mostrou aos brasileiros que o governo Lula (PT) está enfraquecido ou mentiu sobre o assunto, afirmou o empresário João Amoêdo em entrevista ao UOL News. Para ele, o recuo reforça a imagem de falta de credibilidade do governo federal.

Foi um equívoco [a revogação]. No fundo, ao tomar essa decisão, o governo sinalizou que ele ou é refém das redes sociais, e por isso revogou, ou aquelas medidas poderiam virar verdade e aquelas fake news não eram fake news. O entendimento do brasileiro ao ver a revogação foi de que ou temos um governo fraco ou que mente. Ou, em uma pior hipótese, faz as duas coisas.

O assunto foi muito mal conduzido desde a sua origem. O problema do governo vem antes, pois lhe falta credibilidade. Muitos dos eventos que vêm acontecendo são decorrentes de uma certa arrogância do governo. Esse evento e o vídeo [do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG)] mostram que o governo não se preparou. Achou que estava fazendo algo muito simples, e não era.

É óbvio que era uma medida que deveria ser feita. Era um progresso da Receita para incluir o Pix, dado que hoje ele é um instrumento relevante, na busca do combate à sonegação. Esse deveria ter sido o foco do anúncio. Precisamos combater a sonegação porque, em um país onde todos pagam, todos pagam menos. Esse é o conceito. João Amoêdo, empresário

