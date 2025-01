IBC-Br cresce 3,76% entre janeiro e novembro de 2024 e 3,58% em 12 meses

A economia brasileira cresceu 3,76% de janeiro a novembro de 2024, na comparação com o mesmo período de 2023, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), divulgado nesta quinta-feira, 16. Na soma de 12 meses até novembro do ano passado, o crescimento foi de 3,58%.

O indicador cresceu 0,89% no trimestre móvel encerrado em novembro, na comparação com os três meses anteriores, considerando a série com ajuste sazonal.

Na série sem ajuste, o IBC-Br expandiu 5,52% no trimestre até novembro, frente ao mesmo período de 2023.