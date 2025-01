Defesa de Bolsonaro pede reconsideração de Moraes para liberar passaporte

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) recorreu nesta quinta-feira (16) da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que negou o pedido do ex-presidente para ir à posse de Donald Trump, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Caso Moraes não reconsidere, advogados pedem julgamento da Corte. "Requer-se o julgamento do presente agravo pelo colegiado competente, observada a urgência que o caso requer", diz trecho do pedido.

Defesa diz que passaporte será devolvido "prontamente" ao STF. Os advogados alegam que as "cautelares têm sido cumpridas e respeitadas" e, por isso, "nada indica que a pontual devolução do passaporte, por período delimitado e justificado, possa colocar em risco essa realidade".

Viagem para posse de Javier Milei na Argentina é citada no pedido. Na ocasião, o passaporte de Bolsonaro ainda não estava retido, mas o ex-presidente informou ao ministro sobre sua saída do país. "Em atenção às investigações em curso e com profundo respeito a este juízo, o peticionário [Jair Bolsonaro] vem aos autos informar que estará temporariamente ausente do país no período compreendido entre os dias 7 e 11 de dezembro", dizia trecho da petição.

Ao negar o pedido, Moraes cita o apoio de Bolsonaro a foragidos do 8 de Janeiro. Segundo a defesa, "as opiniões do ex-presidente a respeito de ações de terceiros não vinculam ou determinam suas ações e seu reiterado compromisso com a Justiça brasileira e essa Suprema Corte".

Comprovação do convite para posse também é empecilho. O ministro afirmou na decisão também que pediu a comprovação do convite para posse, mas que não foi atendido pelos advogados do ex-presidente. Já a defesa de Bolsonaro nega e diz que a "prática atual é o envio de convites por e-mail". Os advogados usam imagens do site oficial do evento para provar que ele é utilizado pela equipe do presidente norte-americano.

O documento do ex-presidente está retido desde fevereiro de 2024. O passaporte foi apreendido pela Polícia Federal durante uma das operações que investiga a existência de uma organização criminosa responsável por uma tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022.

O que dizem os envolvidos

O cenário que fundamentou a imposição de proibição de se ausentar do país, com entrega de passaportes, continua a indicar a possibilidade de tentativa de evasão do indiciado Jair Messias Bolsonaro, para se furtar à aplicação da lei penal.

Alexandre de Moraes na decisão de negar a devolução do passaporte