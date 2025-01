Blinken está 'confiante' que o cessar-fogo em Gaza começará no domingo

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, expressou confiança de que a implementação de um cessar-fogo em Gaza começaria neste domingo, depois que Israel adiou uma votação do gabinete sobre o pacto e acusou o Hamas de recuar em alguns pontos.

"Espero e confio plenamente que a implementação começará, como dissemos, no domingo", disse Blinken em uma entrevista coletiva de despedida nesta quinta-feira (16).

O chefe da diplomacia disse que ele e outras autoridades do governo do presidente Joe Biden, cujo mandato termina na segunda-feira, estavam ao telefone para tentar resolver questões em torno da trégua anunciada na quarta-feira pelos Estados Unidos e pelo Catar como mediadores.

"Não é exatamente surpreendente que em um processo, em uma negociação, que tem sido tão desafiadora e tão tensa, possa haver uma ponta solta. Estamos amarrando essa ponta solta enquanto falamos", disse Blinken.

O acordo deve entrar em vigor no domingo e envolveria a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos, o que, uma vez finalizado, encerraria a guerra de mais de 15 meses que deixou dezenas de milhares de mortos em Gaza.

No entanto, o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse em um comunicado que o Hamas "renegou partes do acordo alcançado com mediadores e Israel em uma tentativa de extrair concessões de última hora".

Também alertou que seu gabinete não se reunirá para aprovar o acordo "até que os mediadores notifiquem Israel de que o Hamas aceitou todos os elementos do acordo".

