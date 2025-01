Kit com brinco, bracelete e anel faz sucesso e está por menos de R$ 40

Um kit de acessórios que custa a partir de R$ 39 tem feito sucesso entre consumidores na Shopee. Com brinco, bracelete e anel, tem um design semelhante à uma gota e está disponível nas cores dourado ou prata.

O produto acumula uma nota de 4.8 (do total de cinco). Confira adiante mais detalhes sobre esse conjunto e o que diz quem já comprou:

O que o fabricante diz sobre esse kit?

O kit é feito com bijuteria fina;

Conta com 1 bracelete, 1 brinco gota e 1 anel;

Opções na cor prata, dourado ou meio a meio (5 peças);

Pode ser encontrado em opções de uma, duas, três ou cinco peças -- escolher na hora da compra;

O anel é regulável.

O que diz quem o comprou?

São mais de 700 avaliações do produto na Shopee, com mais de 1.700 vendas. Confira alguns comentários:

Tem boa qualidade e é parecido.com o anúncio. Chegou antes do prazo. O design é lindo. É uma peça diferente para compor o look.

Juliete

Chegou rapidinho e bem embalado. Só não dou cinco estrelas porque tem umas marquinhas. Talvez seja pelo transporte. Daí deveria vir numa caixa para não bater ou arranhar essas peças.

Fabi

Gostei. Parece ser duradouro. As peças são pesadinhas.

Camila

Peças maravilhosas. Confesso que ficou impressionada com a qualidade.

Elisabete Santos

Pontos de atenção

Este kit é criticado principalmente por conta da baixa qualidade dos brincos. Confira algumas reclamações.

Postagem rápida e chegou dentro do prazo e bem embalado. Os brincos são bonitos, mas bem ruinzinhos. A pulseira e os anéis são de um material melhor.

Stephanie

Gostei muito. A pulseira e o anel ficaram lindos, porém o brinco ficou enorme na minha orelha.

Jana Sophia

Achei que a qualidade poderia ser melhor em relação ao preço, principalmente a qualidade dos brincos. Porém, eu gostei da qualidade dos anéis e do bracelete.

Renata

