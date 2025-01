Começam negociações para abrir passagem fronteiriça para ajuda em Gaza (mídia egípcia)

As negociações para abrir a passagem de Rafah, que separa a Faixa de Gaza do Egito, e "autorizar a entrada de ajuda internacional" no território palestino começaram, anunciou, nesta quarta-feira (15), uma fonte de segurança egípcia, citada pela mídia oficial deste país.

O Egito se "prepara para fazer chegar a maior quantidade possível de ajuda à Faixa de Gaza", informou a fonte, pouco após o anúncio de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, após mais de 15 meses de guerra.

