Após piora, exames descartaram complicações de Bolsonaro, diz novo boletim

Os novos exames feitos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) descartaram complicações ou a necessidade de novos procedimentos, diz boletim médico divulgado hoje.

O que aconteceu

Tomografias de tórax e abdômen foram "compatíveis com evolução normal do pós-operatório", afirmam os médicos. Os exames foram feitos ontem após Bolsonaro apresentar uma piora no quadro clínico e nos exames laboratoriais do fígado.

O ex-presidente segue em jejum e agora com uma "pausa temporária da nutrição parenteral", por meio da veia. "Apresenta-se estável clinicamente e sem novos picos de elevação da pressão arterial. Foram tomadas medidas para controle das alterações dos exames laboratoriais do fígado", diz o boletim.

Não há previsão de alta da UTI, e os profissionais mantêm a fisioterapia motora. Bolsonaro está internado desde o último dia 13, quando passou por uma cirurgia de 12 horas para desfazer uma obstrução intestinal e reconstruir a parede intestinal.

Esta foi a sexta cirurgia do ex-presidente desde que levou uma facada no abdômen, em 2018. O procedimento foi necessário porque exames mostraram a persistência da obstrução intestinal, conforme informação do boletim médico. Tratava-se de um quadro que dificulta a passagem de gases e fezes.

Bolsonaro foi intimado pelo STF no hospital. O Supremo aguardava uma data para citar o ex-presidente devido à internação, mas a participação em uma live com os filho na terça-feira, para fazer propaganda de um capacete, "demonstrou a possibilidade" de ele ser intimado, afirmou a Corte em comunicado. O ex-presidente e aliados criticaram a medida. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Bolsonaro afirma que Alexandre de Moraes tem questões pessoais contra ele.