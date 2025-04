Taxas de juros têm leve alta após IPCA-15 e duas sessões de queda

Os juros futuros operam em leve alta em toda curva na manhã desta sexta-feira, 25, em meio à leitura do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de abril e após terem caído por duas sessões seguidas. O índice subiu 0,43% em abril, após ter avançado 0,64% em março, e ficou praticamente igual à mediana das previsões de analistas consultados pelo Projeções Broadcast (0,42%). A taxa em 12 meses ficou em 5,49%, em linha com as previsões.

Às 9h12, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia a 14,605%, de 14,572% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 subia para 13,840%, de 13,799%, e o para janeiro de 2029 avançava para 13,595%, de 13,555% ontem no ajuste.