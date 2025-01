BNDES financia R$ 480 mi para CMAA expandir e modernizar unidades

São Paulo, 15 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 480 milhões para a Companhia Mineira de Açúcar e Álcool (CMAA). O recurso será destinado à ampliação da produção de etanol e energia renovável, além da modernização de unidades industriais e aquisição de máquinas agrícolas, explicou o BNDES em nota. Do total, R$ 220 milhões serão financiados pelo Fundo Clima e aplicados na unidade Vale do Pontal, localizada em Limeira do Oeste (MG). O objetivo é aumentar a capacidade de produção de etanol anidro em 85 mil m³ por ano, alcançando 205 mil m³ por safra, e ampliar a geração de energia a partir de biomassa em 34 MW, totalizando 68 MW. Para isso, a capacidade de geração de vapor da unidade será expandida de 230 t/h para 430 t/h, em um projeto de R$ 289,4 milhões que deve gerar mais de 500 empregos. Com as mudanças, a usina também passará a processar 4 milhões de toneladas de cana por safra, em comparação às atuais 2,7 milhões de toneladas. Isso possibilitará um aumento na geração de Créditos de Descarbonização (CBios) Outro montante, de R$ 260 milhões, será destinado à modernização das unidades Vale do Pontal, Vale do Tijuco e Canápolis, por meio do programa BNDES Máquinas e Serviços. Os recursos serão aplicados na aquisição de máquinas, sistemas industriais e equipamentos agrícolas, com investimentos de R$ 50 milhões, R$ 160 milhões e R$ 50 milhões, respectivamente. "O financiamento aprovado pelo BNDES está alinhado às diretrizes do governo do presidente Lula que orientam a ampliação da produção de biocombustíveis, fundamentais para o processo de descarbonização, além da produção de energia limpa e renovável, como a de vapor produzido na queima de biomassa, neste caso, o bagaço da cana, contribuindo para a redução das emissões de gases que causam o efeito estufa", afirmou, na nota, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. O CEO da CMAA, Carlos Eduardo Turchetto Santos, celebrou o apoio do BNDES como essencial para o crescimento sustentável da empresa. "Estes recursos serão essenciais para impulsionar os investimentos de longo prazo da CMAA, permitindo-nos reforçar nosso compromisso com soluções sustentáveis e inovadoras. Com este apoio, daremos mais um passo importante para fortalecer o crescimento de nossos negócios e contribuir com o desenvolvimento econômico e ambiental do Brasil", disse, na nota.