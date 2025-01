Governo Lula não criou taxa para Pix de pessoas físicas

Do UOL, no Rio

É falso que o governo Lula tenha criado uma taxa para transferência Pix de pessoas físicas. Novas regras de monitoramento da Receita Federal não preveem novo imposto, ao contrário do que afirmam publicações enganosas nas redes sociais.

O que diz o post

As imagens de Jair Bolsonaro e de Lula são compartilhadas com o seguinte texto: "Bolsonaro: criei o Pix grátis e ilimitado para facilitar a sua vida" e Lula: "vou monitorar o Pix pra te colocar na malha fina e taxar geral".

Por que é falso

Governo Lula não anunciou que vai taxar Pix. As novas regras de monitoramento da Receita Federal não preveem a taxação do Pix (leia aqui). As alegações enganosas foram desmentidas pela Febraban, pela Receita Federal e pelo governo.

A Receita Federal ampliou o serviço de monitoramento das transações financeiras, porém, sem criar novas taxas. Agora, a resolução inclui operadoras de cartões de crédito e plataformas de pagamento, como bancos digitais, que têm obrigação de reportar informações financeiras de transferências acima de R$ 5 mil para pessoas físicas.

Isso não é válido apenas especificamente para o Pix. O reporte não irá individualizar qual modalidade financeira foi utilizada para a transferência. Os dados coletados no primeiro semestre serão divulgados pela Receita em agosto de 2025.

Pix não foi criado pelo governo Bolsonaro, mas pelo Banco Central. A tecnologia estava em desenvolvimento desde o governo Michel Temer (MDB), em 2018 (leia aqui). Além disso, o Banco Central tem autonomia, e não sofre interferência direta do Executivo em seus projetos.

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 3.000 curtidas.

