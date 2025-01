Porto Velho fica sem transporte público após série de ataques a ônibus

Uma série de ataques incendiários a ônibus em Porto Velho deixou a população sem transporte público coletivo na capital nesta terça-feira (14).

O que aconteceu

Ao menos três veículos foram incendiados entre a segunda (13) e terça-feira (14) na capital de Rondônia. De acordo com um comunicado do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transporte Urbano de Passageiros, os motoristas, cobradores e usuários das linhas que circulam em Porto Velho estão sendo ameaçados por suspeitos de uma organização criminosa.

Todos os ônibus em circulação em Porto Velho foram recolhidos nesta terça. De acordo com o sindicato, a medida foi tomada observando o risco de vida dos trabalhadores e usuários do sistema.

Prefeito de Porto Velho solicitou ajuda ao governo estadual. Em um ofício endereçado ao governador Marcos Rocha, Leonardo Moraes pediu que seja garantido o direito de ir, vir e permanecer do cidadão portovelhense.

Considerando a recente onda de ataques, com incêndios de alguns ônibus, realizado por facções criminosas, que causaram danos ao patrimônio utilizado para execução de serviços públicos essenciais, e que, em razão disso, o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transporte Urbano de Passageiros do Estado de Rondônia (Sitetuperon) determinou o recolhimento de toda a frota de ônibus para garantir a integridade física dos trabalhadores, afetando o serviço público de transporte coletivo, vimos, por intermédio do presente, solicitar, com urgência, a adoção de providências dos Órgãos de Segurança Pública para garantir um excepcional aumento do contigente de agentes e veículos para monitoramento das principais vias públicas e rotas do transporte coletivo.

Leonardo Moraes, prefeito de Porto Velho

Grupos criminosos estariam por trás dos ataques, segundo prefeito

De acordo com o prefeito de Porto Velho, os ataques teriam sido realizados por "facções criminosas". Moraes atribui os ataques a uma reação dos criminosos após uma facção que atua na cidade virar alvo de uma grande operação.

Criminosos estariam reagindo a uma operação na zona leste de Porto Velho. De acordo com autoridades locais, a Polícia Militar deflagrou uma operação contra criminosos que estariam expulsando moradores de apartamentos populares cedidos pelo governo rondoniense para alugá-los.

A PM cercou um residencial popular com mais de 15 mil habitantes para identificar suspeitos. No fim de dezembro, a polícia montou bloqueios nos acessos ao residencial para identificar possíveis integrantes do grupo criminoso.

Segundo o balanço policial, a ação resultou em 70 apartamentos retomados e entregues à gestão estadual. Drogas e armas também teriam sido apreendidas durante a operação.

O UOL tenta contato com o governo estadual, com a prefeitura de Porto Velho, com a Polícia Militar e com a empresa que administra o transporte coletivo na capital. Caso haja resposta, o texto será atualizado.