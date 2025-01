Uma infestação de ratos no Departamento de Polícia de Houston ameaça a integridade de evidências armazenadas no local e pode comprometer a investigação de casos criminais. Fato foi revelado na última sexta-feira (10), em uma coletiva de imprensa.

O que aconteceu

Sala armazena, principalmente, evidências antigas de crimes relacionados a narcóticos. O chefe do departamento, Noe Diaz, disse que não há problemas com evidências atuais. "São evidências antigas, armazenadas próximas às evidências novas, que ainda estão no processo legal".

Cerca de 1,2 milhão de evidências estão armazenadas no local. Algumas já estão lá há décadas, mesmo após o julgamento dos respectivos casos.

Temos 400 mil libras (181 toneladas) de maconha armazenadas e os ratos são os únicos que desfrutam prefeito de Houston, John Whitmire

Autoridades disseram que montaram uma força-tarefa para limpar a sala. O promotor distrital do condado de Harris, Sean Teare, disse que os casos antigos estão sendo analisados para determinar as evidências que podem ser descartadas.

Departamento só podia eliminar evidências coletadas antes de 2005. Teare anunciou, entretanto, que as regras mudaram e evidências obtidas antes de 2015 também poderão ser destruídas.

"Roedores, insetos, fungos, todos os tipos de coisas adoram drogas", disse Peter Stount, presidente e CEO do Centro de Ciência Forense de Houston. Stount também afirmou que haviam exterminadores profissionais envolvidos em eliminar o problema do departamento, mas que é difícil tirá-los de lá. "Pense bem, eles são ratos viciados em drogas, são difíceis de lidar".