Nasdaq fecha em baixa e S&P 500 tem alta modesta conforme rendimentos de Treasuries sobem

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - O índice de tecnologia Nasdaq caiu nesta segunda-feira, enquanto o índice de referência S&P 500 se recuperou do menor nível em dois meses e obteve um leve ganho, conforme os rendimentos dos Treasuries permaneciam elevados, com investidores diminuindo as expectativas sobre o ritmo de cortes na taxa básica do Federal Reserve.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,16%, para 5.836,11 pontos. O Nasdaq perdeu 0,39%, para 19.086,80 pontos. O Dow Jones subiu 0,86%, para 42.299,69 pontos.