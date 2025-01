Manifestantes exigem que cancelamento de eleição presidencial na Romênia seja revogado

BUCARESTE (Reuters) - Milhares de romenos irritados com o cancelamento de uma eleição presidencial marcharam por Bucareste neste domingo para exigir que a votação seja realizada e que o atual presidente de centro, Klaus Iohannis, renuncie.

Numa medida que polarizou os eleitores, o tribunal superior da Romênia anulou as eleições presidenciais de 6 de dezembro, dois dias antes do segundo turno.

O cancelamento aconteceu depois de documentos estatais mostrarem que o líder nas pesquisas de intenção de voto para o pleito, Calin Georgescu, um crítico da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), se beneficiou de uma campanha injusta nas redes sociais, provavelmente orquestrada pela Rússia. Moscou negou as acusações.

O tribunal ordenou que a eleição fosse refeita na íntegra. A coalizão de governo pró-Europa ainda não aprovou um calendário para as eleições, embora os líderes partidários tenham concordado em fazer os dois turnos em 4 e 18 de maio.

Iohannis, cujo mandato expirou em 21 de dezembro, permanece no cargo até que o sucessor seja eleito.

No domingo, milhares de manifestantes, incluindo esquerdistas e aqueles indignados com a forma como as eleições foram canceladas, se uniram ao protesto organizado pela oposição de extrema-direita Aliança para a União dos Romenos (AUR), o segundo maior partido da Romênia.

"Pedimos a volta da democracia retomando as eleições com o segundo turno", disse o líder da AUR, George Simion, aos jornalistas.

Os organizadores informara que 100 mil pessoas foram ao protesto, mas a tropa de choque ao longo da marcha estimou o número em cerca de 20 mil. Os manifestantes agitavam bandeiras e gritavam "Liberdade" e "Traga de volta o segundo turno".

(Reportagem de Luiza Ilie)