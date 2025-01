Dino dá 30 dias para órgãos criarem regras para aplicação de emendas

Do UOL, em Brasília

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino concedeu 30 dias para órgãos federais publicarem regras para orientar universidades e fundações de apoio a aplicarem recursos de emendas parlamentares.

O que aconteceu

Dino publicou decisão neste domingo, 12. O prazo vale para o MEC (Ministério da Educação), a CGU (Controladoria-Geral da União) e a AGU (Advocacia-Geral da União) e começa a ser contado a partir de hoje.

A CGU havia feito uma fiscalização sobre as 33 entidades sem fins lucrativos que mais receberam verbas de fevereiro a dezembro de 2024. Na lista, segundo a decisão de Dino, havia "um número significativo de Fundações de Apoio a Universidades" que contratavam ONGs "sem critérios objetivos" e estariam servindo "como instrumentos para repasses de valores provenientes de emendas parlamentares".

Dino ordenou que os órgãos federais providenciem "a publicação de normas e/ou orientações". As regras deverão guiar a "aplicação e prestação de contas adequadas quanto às emendas parlamentares federais, com transparência e rastreabilidade, pelas instituições de Ensino Superior e suas respectivas Fundações de Apoio".

A referida determinação aplica-se, por simetria, aos Estados, os quais devem proceder da mesma maneira, com a finalidade de orientar a aplicação e prestação de contas das emendas parlamentares federais, pelas Instituições de Ensino estaduais e suas Fundações de Apoio, no mesmo prazo (30 dias corridos).

Trecho da decisão de Flávio Dino

No início de janeiro, o ministro do Supremo suspendeu repasses de emendas parlamentares para 13 ONGs, após fiscalização da CGU. Dino determinou que fossem feitas auditorias em todas as organizações e estabeleceu um prazo de 60 dias para apresentação de um relatório sobre a fiscalização.

Fiscalização às emendas parlamentares enviadas a ONGs começou após série de reportagens do UOL. "Farra das ONGs" revelou que sete ONGs receberam R$ 455 milhões entre 2021 e 2023 para a realização de projetos esportivos e de capacitação profissional. Os recursos vieram de emendas de ao menos 33 parlamentares, quase todos do Rio de Janeiro.