Cão que perdeu tutores em acidente aéreo vai a memorial e aguarda adoção

O cachorro Pudding perdeu seus nove tutores no acidente aéreo que aconteceu no dia 29 de dezembro de 2024 na Coreia do Sul. Desde a tragédia, ele foi visto circulando as ruas do bairro em que morava buscando a família. A informação repercutiu no The Korea Times e no The Korea Herald, dois dos principais jornais locais.

O que aconteceu

Pudding era muito ligado à família. Depois do acidente, ele foi acolhido por organizações e vizinhos, que o alimentaram e deram abrigo, mas sua condição física e emocional está deteriorada. Ele foi resgatado pela CARE (Coexistence of Animal Rights on Earth) Korea.

Ele ingeriu alimentos tóxicos. A organização descobriu que o animal comeu ossos de frango e cebola, e agora está recebendo atendimento veterinário. Familiares mais distantes, que não se envolveram no acidente, foram contatados. Eles autorizaram que o cachorro fosse oferecido para um novo lar.

Cachorro perdeu nove pessoas. O acidente matou nove membros da família de Pudding, que eram de três gerações diferentes. Entre elas estavam um homem, identificado como A, a pessoa mais velha do avião, sua esposa, a filha e a neta de seis anos -e outros parentes.

Ele foi levado a altar memorial montado pela prefeitura de Seul. Usando uma roupa azul, o cachorrinho olhou a placa memorial conjunta. Seu cuidador se aproximou com uma flor, e ele permaneceu calmo e olhando ao redor. Ele não latiu.

Pudding será cuidado pela CARE Korea até acharem um novo lar. Funcionários da organização relataram que o resgate do animal foi emocionante.

Pudding estava sentado calmamente no centro comunitário, mas correu até nós alegremente, como se estivesse esperando por uma família. Protegeremos Pudding até que um cuidador adequado seja encontrado.

CARE Korea

Ele está com um cuidador temporário. "Em casa, Pudding frequentemente olha para a porta da frente, parecendo apático. O cachorro fica animado só de ouvir a guia, querendo sair", relatou a pessoa, que não foi identificada. A organização começou a aceitar pedidos oficiais de adoção na segunda-feira, 6.