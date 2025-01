Ucrânia captura dois soldados norte-coreanos em Kursk, diz Zelenskiy

Por Max Hunder

(Reuters) - A Ucrânia capturou dois soldados norte-coreanos na região russa de Kursk, disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, neste sábado, a primeira vez que a Ucrânia anunciou a captura de soldados norte-coreanos vivos desde a entrada de tropas do país asiático na guerra.

Tropas regulares norte-coreanas entraram na guerra ao lado da Rússia em outubro, de acordo com Kiev e seus aliados ocidentais, que inicialmente estimaram seus números em 10.000 ou mais.

Em uma publicação no X, Zelenskiy disse que os soldados foram levados para Kiev e estavam se comunicando com o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), a agência de inteligência doméstica do país.

"Como todos os prisioneiros de guerra, esses dois soldados norte-coreanos estão recebendo a assistência médica necessária", disse Zelenskiy. Ele disse que os jornalistas teriam acesso para falar com eles.

Kiev diz que as tropas norte-coreanas estão lutando na região de Kursk, onde a Ucrânia lançou uma incursão em agosto. Kiev diz que ainda controla várias centenas de quilômetros quadrados de território lá.

Pyongyang também vem fornecendo à Rússia grandes quantidades de projéteis de artilharia, de acordo com Kiev e seus aliados ocidentais.

A Rússia não confirmou nem negou a presença de tropas norte-coreanas em Kursk, e não houve reação imediata de Moscou ou Pyongyang ao último relato.

A Ucrânia havia dito anteriormente que capturou soldados norte-coreanos em combate, mas que eles ficaram gravemente feridos e morreram logo depois.

(Reportagem adicional de Shubham Kalia, em Bengaluru)