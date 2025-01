Espuma de bambu e toque macio: kit com dois travesseiros está por R$ 40

Se você está precisando renovar os travesseiros, mas não quer gastar muito, pode gostar dessa oferta que o Guia de Compras UOL encontrou. É um kit com duas unidades com 50% de desconto, saindo por R$ 40.

Os consumidores já registraram mais de 10 mil avaliações desse conjunto. Quer saber se vale a pena levar para casa? Confira adiante o que o fabricante e os consumidores dizem a respeito do produto. Por último, também citamos os principais pontos de atenção indicados por quem o comprou.

O que o fabricante diz sobre esse produto?

Camada interna em espuma bambu;

Capa de malha 100% algodão;

Oferece proteção contra fungos e ácaros;

Tem toque macio e oferece ventilação;

Dimensões: 50 cm x 70 cm,

O que diz quem o comprou?

O kit de travesseiros tem avaliação média de 4,3 (do total de cinco). Confira alguns comentários:

Os travesseiro são bons e o custo-benefício vale muito a pena. São altos e muito firmes. Vieram bem embalados e chegaram com o tecido diferente um do outro. Só "pecaram" nisso, porém recomendo.

Franco Mozelli

Muito gostoso e macio. Ótimo para quem dorme de lado ou gosta de travesseiro alto. Se adapta à cabeça, ao pescoço e aos ombros. Tem um forro lindo e a costura é firme. Ótimo custo-benefício.

Amanda



Muito bom. Para quem dorme de lado, ele é ideal, devido à altura. O tecido do forro é muito bom e macio ao toque. Compraria novamente, sim. A entrega foi rapidinha, em mais ou menos oito dias.

Célia Silva

Pontos de atenção

Alguns consumidores relatam que, diferentemente do que está descrito no anúncio, os travesseiros não são do tipo da "Nasa". Já explicamos aqui que essa categoria de travesseiro é de fibra de poliuretano. Já a descrição desse produto à venda na Shopee não esclarece se tem esse componente. Outras reclamações são de que o kit foi entregue com forro estampado e que tem uma altura maior do que a esperada.

Com certeza, não é "Nasa", Mesmo vindo na embalagem (inscrito "Nasa"), mas pelo valor, eu já esperava. Não é tão mal assim. Não é baixo e eu gostei, porém poderia ser melhor, como o mesmo forro e mesma altura. Um deles veio mais alto e duro do que o outro.

Camila Michelleti

É bem macio, porém achei muito alto. Eu gosto de travesseiro mais baixo, então para dormir estou usando para abraçar, porque para apoiar a cabeça eu acordei com dor. Para quem gosta de travesseiro alto ou pra quem é alto, acredito que serve bem, porque ele é macio.

Karoliny Vieira



Veio com estampas, sendo que no anúncio diz ser branco. O de pimentinha é até bonitinho e tecido bom, mas o outro é horroroso com um tecido áspero. Vou usar para enfeitar a cama, e pelo preço tá ok, mas poderia ser melhor esse forro. Ele é macio, porém bem cheio e um pouco duro, é para quem gosta de travesseiro alto. Mas para quem quer comprar algo mais ortopédico, este não serve.

Jade Paim

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.