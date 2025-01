Ucrânia espera reunião entre Trump e Zelenskiy e contato rápido após posse

KIEV (Reuters) - A Ucrânia espera um contato de alto nível com o novo governo dos Estados Unidos imediatamente após a posse de Donald Trump na Casa Branca, incluindo uma eventual reunião entre o presidente eleito dos EUA e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, disse Kiev nesta sexta-feira.

Kiev vê o cultivo de laços estreitos com Trump como um objetivo primordial e tem feito aberturas para o republicano, que venceu a eleição presidencial dos EUA em novembro com a promessa de acabar rapidamente com a guerra total de quase três anos da Rússia com a Ucrânia.

"Estamos esperando por uma reunião entre nossos presidentes porque, para nós, o principal é trabalhar em conjunto com os Estados Unidos... estamos nos preparando para contatos nos níveis mais altos e elevados imediatamente após a posse", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Heorhii Tykhyi, a repórteres em Kiev.

Trump expressou sua disposição de se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, como um passo para acabar com a guerra.

Kiev já expressou oposição a líderes ocidentais que interagem com Putin, argumentando que tais ações legitimam um pária e reduzem o isolamento do líder russo, mas não se manifestou contra a perspectiva de qualquer reunião entre Trump e Putin.

Trump nomeou o tenente-general aposentado Keith Kellogg para ser seu enviado em assuntos relacionados à guerra.

Fontes disseram à Reuters, no início desta semana, que uma viagem de Kellogg para averiguação de fatos a Kiev e outras capitais europeias havia sido adiada para depois da posse de Trump, em 20 de janeiro.

Tykhyi disse na sexta-feira que a visita foi adiada por motivos legais e não políticos, apontando para a Lei Logan, que limita a capacidade dos norte-americanos fora do governo de negociar disputas dos EUA com autoridades estrangeiras.

(Reportagem de Max Hunder e Yuliia Dysa)