Presidiários se juntam aos bombeiros no combate aos incêndios na Califórnia

Cerca de 800 presidiários estão ajudando no combate aos incêndios florestais que acontecem na Califórnia desde segunda-feira (6). Uma área de 36 mil acres já foi devastada pelas chamas.

O que aconteceu

Os presidiários se voluntariaram para ser parte de um programa chamado Conservation (Fire) Camp. Oferecido pelo CDCR (Departamento de Correções e Reabilitação da Califórnia), sua missão é ajudar o governo na resposta a emergências, como incêndios, inundações, e outros desastres naturais.

Cerca de 800 presidiários ajudam no combate aos recentes incêndios florestais na Califórnia. A informação foi confirmada pelo CDCR à emissora estadunidense ABC News.

Presidiários são remunerados pelo trabalho. Eles recebem entre US$ 5,80 e US$ 10,24 por dia (entre R$ 35,36 e R$ 64,42, na conversão atual), mais um adicional de US$ 1 por hora quando estão respondendo às emergências ativas.

Cerca de 1.800 presidiários são voluntários no programa Conservation (Fire) Camp. Ele está disponível em 35 presídios de segurança mínima na Califórnia.

Incêndios deixam dez mortos

Dez pessoas morreram até a madrugada desta sexta-feira (10). Os detalhes sobre as mortes não foram fornecidos pela polícia de Los Angeles, mas o xerife Robert Luna afirmou que o número de óbitos pode crescer, já que o fogo continua a se espalhar. "Parece que uma bomba atômica atingiu essas áreas", afirmou em comunicado à imprensa.

Mais de 180 mil pessoas precisaram deixar as próprias casas. Segundo as autoridades da Califórnia, pelo menos dez mil construções foram destruídas pelos incêndios Eaton, que atinge Pasadena, e Palisades, que atinge Los Angeles. O primeiro foi 3% controlado e o segundo, 8%, segundo as autoridades de Los Angeles.

Novo foco de incêndio obriga retirada de moradores. O Kenneth Fire, que atinge a área de Calabasas, começou na tarde dessa quinta-feira (9) e tinha queimado 1.000 acres até esta tarde. Os bombeiros usam helicópteros para tentar diminuir as chamas e 35% do fogo foi contido nesta manhã, informou o Departamento Florestal e de Incêndios da Califórnia.

Falta de energia afeta 236 mil residências. Segundo a plataforma Power Outage, 88 mil das casas afetadas estão em Los Angeles.

Equipes fazem trabalho ininterrupto para combater o fogo Imagem: REUTERS/Ringo Chiu

Bombeiros combatem o incêndio em Palisades, em Los Angeles (EUA) Imagem: Ringo Chiu - 10.jan.25/Reuters

Incêndio Eaton atinge floresta em Altadena, na Califórnia Imagem: REUTERS/Ringo Chiu