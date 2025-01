Ano de 2024 foi o primeiro com aquecimento global acima de 1,5°C, dizem cientistas

Por Kate Abnett e Alison Withers

BRUXELAS (Reuters) - O mundo acaba de vivenciar o primeiro ano completo em que as temperaturas globais subiram mais de 1,5ºC em relação à era pré-industrial, disseram cientistas nesta sexta-feira.

O marco foi confirmado pelo Serviço de Mudança Climática Copernicus (C3S), da União Europeia, que afirmou que a mudança climática está elevando a temperatura do planeta a níveis nunca antes experimentados pelos seres humanos modernos.

"A trajetória é simplesmente inacreditável", disse o diretor do C3S, Carlo Buontempo, à Reuters, descrevendo como todos os meses de 2024 foram os mais quentes ou os segundos mais quentes desde o início dos registros.

A temperatura média do planeta em 2024 foi 1,6 grau Celsius mais alta do que em 1850-1900, o "período pré-industrial", antes de os seres humanos começarem a queimar combustíveis fósseis emissores de CO2 em grande escala, disse o C3S.

O ano passado foi o mais quente do mundo desde o início dos registros, e cada um dos últimos dez anos esteve entre os dez mais quentes já registrados.

O Met Office, do Reino Unido, confirmou o aquecimento acima da barreira de 1,5°C em 2024, mas estimou uma temperatura média ligeiramente menor, de 1,53°C, para o ano. Os cientistas dos EUA também publicarão seus dados climáticos de 2024 nesta sexta-feira.

Os governos prometeram, no âmbito do Acordo de Paris de 2015, tentar evitar que o aumento das temperaturas médias ultrapasse 1,5°C, para evitar desastres climáticos mais graves e dispendiosos.

O primeiro ano acima de 1,5ºC não viola essa meta, que mede a temperatura média de longo prazo. Mas Buontempo disse que o aumento das emissões de gases de efeito estufa significa que o mundo está a caminho de também ultrapassar em breve a meta de Paris, ainda que não seja tarde demais para os países reduzirem rapidamente as emissões para evitar que o aquecimento subisse ainda mais para níveis desastrosos.

"Temos o poder de mudar a trajetória a partir de agora", disse Buontempo.

Os impactos da mudança climática são agora visíveis em todos os continentes, afetando pessoas dos países mais ricos aos mais pobres da Terra.

Os incêndios florestais que estão ocorrendo na Califórnia esta semana mataram pelo menos cinco pessoas e destruíram centenas de casas. Em 2024, a Bolívia e a Venezuela também sofreram incêndios desastrosos, enquanto enchentes torrenciais atingiram o Brasil, o Nepal, o Sudão e a Espanha, e ondas de calor no México e na Arábia Saudita mataram milhares de pessoas.

A mudança climática está piorando as tempestades e as chuvas torrenciais, porque uma atmosfera mais quente pode reter mais água, levando a chuvas intensas. A quantidade de vapor de água na atmosfera do planeta atingiu um recorde em 2024.

Porém, mesmo com o aumento dos custos desses desastres, a vontade política de investir na redução das emissões diminuiu em alguns países.

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que tomará posse em 20 de janeiro, chamou a mudança climática de farsa, apesar do consenso científico global de que ela é causada pelo homem e terá graves consequências se não for enfrentada.

Os EUA sofreram 24 desastres climáticos e meteorológicos em 2024 nos quais o custo dos danos ultrapassou 1 bilhão de dólares, incluindo os furacões Milton e Helene, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA.

Chukwumerije Okereke, professor de governança climática global da Universidade de Bristol, no Reino Unido, disse que o marco de 1,5ºC deve servir como "um rude despertar para que os principais atores políticos se organizem".

"Apesar de todos os avisos dados pelos cientistas, as nações... continuam a não cumprir suas responsabilidades", disse ele à Reuters.

As concentrações de dióxido de carbono na atmosfera, o principal gás de efeito estufa, atingiram um novo recorde de 422 partes por milhão em 2024, segundo o C3S.

Zeke Hausfather, cientista pesquisador da Berkeley Earth, organização sem fins lucrativos dos EUA, disse que espera que 2025 esteja entre os anos mais quentes já registrados, mas provavelmente não no topo da recomendação.

"Ainda assim, estará entre os três anos mais quentes", disse.

Isso porque, embora o maior fator de aquecimento do clima sejam as emissões causadas pelo homem, as temperaturas no início de 2024 receberam um impulso extra do El Niño, um padrão climático de aquecimento que agora está tendendo para o seu equivalente mais frio, o La Niña.

(Reportagem de Kate Abnett e Ali Withers)