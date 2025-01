Adolescente é morta em abordagem policial na zona leste de SP; PM foi preso

Do UOL, em São Paulo

Uma policial militar foi preso após matar uma adolescente de 16 anos baleada durante uma abordagem na zona leste de São Paulo, nesta quinta-feira (9).

O que aconteceu

Victoria dos Santos foi baleada quando policiais renderam o irmão dela. A dinâmica da ocorrência não foi esclarecida, mas o jovem foi levado à delegacia e autuado por desacato. Eles estavam em uma rua do bairro de Guaianases, na zona leste da capital.

A adolescente foi socorrida ao Hospital Geral de Guaianases, mas teve a morte constatada na unidade de saúde. Em entrevista à TV Globo, a mãe da menina, Vanessa dos Santos afirmou que os PMs negaram socorro à vítima. "Me ajoelhei no pé do policial para ele socorrer a minha filha e eles não socorreram. Estavam preocupados em colocar o meu filho dentro da viatura", afirmou.

Policial foi levado para a mesma delegacia onde irmão de Victoria foi detido. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo foi questionada sobre se a prisão do irmão da vítima foi mantida, mas não respondeu. Em nota, o órgão informou que o policial teve a arma recolhida.

Câmeras corporais dos policiais serão analisadas. Segundo a SSP, imagens e outros elementos "que possam esclarecer os fatos" são procurados pela Polícia Civil. O caso está a cargo do 50º DP do Itaim Paulista.

Polícia Militar não comentou sobre suposta negativa de socorro à vítima. A corporação informou que "não compactua com excessos" e que um inquérito foi instaurado.