Musk discutiu maneiras de destituir premiê britânico Keir Starmer antes da próxima eleição, diz FT

(Reuters) - O bilionário Elon Musk manteve discussões privadas com aliados sobre a remoção do primeiro-ministro britânico Keir Starmer de seu cargo antes das próximas eleições gerais, informou o Financial Times nesta quinta-feira.

Musk, a pessoa mais rica do mundo e um aliado próximo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, endossou no mês passado um partido alemão anti-imigração antes das eleições programadas para fevereiro e comentou repetidamente sobre a política britânica, exigindo a renúncia do primeiro-ministro Keir Starmer.

Musk está avaliando como ele e seus aliados podem desestabilizar o governo trabalhista no Reino Unido e buscou informações sobre a construção de apoio para movimentos políticos britânicos alternativos para forçar uma mudança no governo, disse a reportagem, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Musk não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters, fora do horário comercial.

"Sua opinião é que a própria civilização ocidental está ameaçada", disse uma das pessoas ao FT.

Anteriormente, Musk acusou Starmer do que ele disse ser um fracasso em processar gangues de homens que estupravam meninas quando ele era diretor de processos públicos entre 2008 e 2013. Posteriormente, Starmer defendeu seu trabalho como o principal promotor do Reino Unido.

Separadamente, Musk deve receber a líder do partido Alternativa para a Alemanha, Alice Weidel, em uma entrevista ao vivo no X nesta quinta-feira. O partido alemão apoiado por Musk foi classificado como extremista de direita pelos serviços de segurança alemães.

No início desta semana, o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Stoere, expressou sua preocupação com o fato de Musk se envolver em questões políticas de países fora dos Estados Unidos.

(Reportagem de Kanjyik Ghosh)