Índices da China recuam com busca por ativos no exterior em meio à pressão deflacionária

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China caíram nesta quinta-feira, uma vez que dados oficiais ressaltaram a persistente pressão deflacionária no país, apesar do novo estímulo ao consumo anunciado pelo governo, intensificando a busca por ativos no exterior, enquanto as ações de Hong Kong fecharam em baixa.

O índice CSI300 caiu 0,25% e o índice SSEC, em Xangai, perdeu 0,58%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, recuou 0,2%.

Os preços ao consumidor na China quase não subiram em 2024, enquanto os preços nas fábrica se estenderam para um segundo ano consecutivo de quedas, de acordo com dados oficiais.

O resultado veio um dia depois que a China, em um esforço para impulsionar a demanda interna, acrescentou mais eletrodomésticos à lista de produtos elegíveis para seu esquema de troca de bens de consumo.

"A pressão deflacionária é persistente", disse Zhiwei Zhang, presidente e economista-chefe da Pinpoint Asset Management.

"Os detalhes sobre os subsídios do governo para alguns bens de consumo anunciados ontem são positivos. Mas a desaceleração do setor imobiliário não terminou e continua a pesar sobre a confiança do consumidor."

A opinião foi compartilhada pelo Goldman Sachs, que vê o aumento significativo das medidas de afrouxamento monetário na China compensando apenas parcialmente o fraco consumo interno.

"Acreditamos que essas medidas devem ajudar a apoiar a economia real e colocar um piso sob as ações chinesas, embora a execução de políticas, especialmente na frente fiscal, seja necessária para impulsionar os ganhos das ações em 2025."

Por outro lado, as ações de tecnologia ganharam com os investidores renovando suas apostas na fabricação de chips e nos papéis de segurança da informação em meio ao aumento das tensões geopolíticas.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,20%, a 19.240 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,58%, a 3.211 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,25%, a 3.779 pontos.

