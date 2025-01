Índice CPI da China sobe 0,1% na comparação anual de dezembro; PPI recua 2,3%

O índice de preços ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da China subiu 0,1% em dezembro ante igual mês do ano passado, perdendo força levemente depois de avançar 0,2% na comparação anual de novembro, segundo dados do NBS, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado de dezembro ficou em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam ganho anual de 0,1%.

Já o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) chinês teve queda anual de 2,3% em dezembro, menor do que o declínio de 2,5% visto em novembro.

O consenso do WSJ para dezembro era de recuo de 2,3%.

Em relação a novembro, o CPI da China ficou estável em dezembro, enquanto o PPI recuou 0,1%, informou o NBS.

*Com informações da Dow Jones Newswires