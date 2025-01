Disparates de Trump são estratégia na 'guerra fria' contra a China

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Donald Trump causou espanto em entrevista, ontem, ao reiterar que pretende disputar o controle da Groenlândia e do Canal do Panamá, anexar o Canadá e renomear o Golfo do México. Raquel Landim detalha o que vê como uma estratégia de negociação do presidente reeleito dos EUA. A coluna deve ser lida na íntegra, mas adianto aqui o objetivo do republicano apontado pela colunista: ter mais liberdade para concentrar gastos na briga com a China.

Raquel Landim: Trump força aliados a assumir custos para focar em "guerra fria" com China

Outros olhares

Chico Barney

BBB 25 é a nova novela! Vitória Strada está no lugar certo Leia mais

Ricardo Kotscho

Clima deve ser de guerra em posse de Maduro na Venezuela Leia mais

Casagrande

Palmeiras pode vender Vitor Reis porque já tem carta na manga para a zaga Leia mais