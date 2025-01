Em áudio, Ciro Nogueira diz que Lula está 'completamente fora da realidade'

Ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro (PL), o senador Ciro Nogueira (PP-PI) enviou nesta quinta-feira (9) um áudio em um grupo de WhatsApp com outros políticos, com críticas ao presidente Lula (PT).

O que aconteceu

Para Nogueira, presidente nacional do PP, Lula está "completamente fora da realidade". O senador comentava um vídeo do petista desta manhã, em que ele visitou a galeria dos ex-presidentes no Palácio do Planalto e disse que deveria haver observações nas imagens de Michel Temer (MDB) e Bolsonaro.

É um governo completamente, me perdoe, voltado pro passado, gente, vamos olhar pro futuro, pelo amor de Deus.

Ciro Nogueira (PP), senador

Ele contestou as falas de Lula diante do cenário econômico, que ele chamou de "maior crise da nossa história". "O Brasil, na maior crise econômica de nossa história, com dólar estourando, com taxa de risco, o maior volume de saída de recursos internacionais que nós já vimos, e ele preocupado com o quadro do Temer e do Bolsonaro", falou.

Ao passear pela galeria do Planalto, Lula sugeriu incluir contexto sob as fotos de Temer e Bolsonaro. "Esse aqui [Michel Temer] não foi eleito, tomou posse em função do impeachment da Dilma [Rousseff], um golpe, e depois esse aqui [Jair Bolsonaro] foi eleito em função das mentiras", falou o presidente. "Ninguém quer saber em que período em que ele nasceu, quer saber quando ele governou, como ele governou. Você tem que dizer como foram eleitas as pessoas, para a história registrar. Senão, a história não registra."

Lula visitou a exposição das obras restauradas após os atos golpistas de 8 de Janeiro, que está no mesmo andar da galeria dos presidentes. O passeio foi acompanhado pela primeira-dama, Janja, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, assessores e jornalistas.

Economia brasileira teve crescimento acima da média mundial em 2024, segundo informe da ONU publicado nesta quinta. A estimativa da organização é que o PIB do país tenha subido 3% no ano passado, superior à média da América Latina, de 1,9%, e a mundial, de 2,8%.