Vênus, Ultragrip e Mach3: descubra qual a melhor lâmina para se depilar

Depilar-se com lâminas é uma escolha prática e acessível para quem quer economizar tempo e dinheiro. Porém, a técnica exige cuidados específicos para evitar irritações, pelos encravados e outros desconfortos.

Eu sempre recorro às lâminas quando estou com a grana curta ou sem tempo de ir a uma depiladora. E foi justamente por testar diversos modelos do mercado que hoje tenho as minhas favoritas e que realmente não deixam a pele irritada ou com bolinhas. Inclusive, até já testei lâminas masculinas para ver se a eficácia era a mesma.

Abaixo conto como foi o meu teste com três modelos diferentes (Vênus Tropical, Ultragrip e Mach3 Sensitive). Usei as lâminas nas axilas e pernas, mas a virilha e buço costumo depilar com cera.

O que eu gostei

Custo-benefício. Embora não seja a mais barata do mercado, achei o valor acessível, pois, na maioria das vezes, ela é vendida em um combo com três.

Corte. Eu achei que ela corta bem e não irrita a pele. Em todas as regiões que usei, deixou mais lisinha e sem pelos aparentes.

Durabilidade. Com ela, demorou mais tempo para eu precisar me depilar de novo. Na região da axila ela foi a melhor durante o teste.

Composição. Na composição, o fabricante diz que o produto tem aloe, o que é indicado pelos especialistas para evitar irritações na pele.

Ponto de atenção

Preço. Ela pode ser considerada cara caso você esteja com a grana mais curta e deseja comprar somente uma. Se puder, sugiro investir no pacote com três, pois o valor unitário de cada uma acaba compensando.

O que mudou para mim?

Antes de encontrar uma marca boa, gastava bastante dinheiro com cera, inclusive nas axilas. Mas como uso muita regata e moro em um local bem quente, não compensava fazer esse tipo de depilação, já que apenas alguns pelos na região me deixam um pouco incomodada.

Com esse tipo de lâmina, consigo remover os pelos sempre que desejo e sem irritar a pele ou me cortar.

Quem pode gostar?

Pessoas que sofrem com foliculite e têm a pele sensível. Essa marca, na minha opinião, é uma das melhores para quem tem sensibilidade e quer evitar ficar com manchinhas e bolinhas na pele após a depilação,

O que eu gostei

Preço. Ela é bem baratinha se comparada a outras do mercado. Acredito ser uma boa opção para quem procura algo com o valor mais em conta.

Lâmina. Ela também oferece uma boa remoção de pelos e funcionou bem em todas as áreas que depilei.

Design. É fácil de manusear, além de ter uma estrutura bonita e bem acabada.

Ponto de atenção

Pode irritar a pele. Ao contrário da primeira que testei, ela não tem nenhum ativo que deixa a pele mais hidratada e menos sensível. Então, acredito que em alguns casos pode deixar a pele mais irritada. Por esse motivo, preferi não usá-la tanto na região da axila e investi mais na depilação da perna.

O que mudou para mim?

Foi uma opção rápida e prática para testar, já que é possível encontrá-la com facilidade em diversos sites de compras. Foi uma opção vantajosa no quesito preço também.

Para uma viagem rápida e quando tenho um compromisso de última hora, ela é uma boa opção para remover os pelos das pernas com facilidade.

Quem pode gostar?

Pessoas desejam uma depilação eficaz e rápida, principalmente na região das coxas e pernas. Ela também pode ser uma boa alternativa para quem deseja comprar uma lâmina sem gastar muito.

O que eu gostei

Corte. Essa é umas das melhores lâminas que já testei e realmente senti diferença na hora de remover os pelos. Percebi que ela deixou minha pele bem mais lisinha.

Preço. Também achei um preço justo pelo que o produto oferece, podendo durar bem até a troca. Ainda é possível comprar novas cargas para substituir, sem precisar gastar com um novo aparelho.

Livre de bolinhas. A lâmina não deixou a pele irritada e senti ela até menos áspera— de fato, 'não pipocou' minha pele. O resultado foi bom tanto nas pernas, quanto nas axilas.

Composição. Ela conta com aloe vera, o que deixa a pele mais calma e sem irritações após a depilação, segundo os dermatologistas.

Durabilidade. Percebi que não foi necessário trocar com tanta frequência a carga de lâminas, ou seja, dá para usar várias vezes até trocar a "cabeça móvel" do aparelho.

O que mudou para mim?

Pelo menos nessa marca, pude perceber que as lâminas indicadas para o público masculino são mais eficientes, já que cortou mais os pelos sem machucar. Ela não agrediu a pele, que ficou até com o aspecto "mais claro" após a depilação.

Ao contrário da segunda opção, que deixou meu pelo mais grosso e a minha pele um pouco mais irritada, essa deixou o pelo mais fino após alguns usos.

Quem pode gostar?

Pessoas que têm pelos mais grossos e querem um melhor corte, além de uma pele menos áspera no final. Senti que deixa a região depilada como "pele de bebê" e realmente entrega um bom resultado.

Para quem faz a barba com frequência, acredito que também seja uma das melhores opções no mercado.

Lâmina masculina ou feminina: qual escolher?

Um vídeo popular no TikTok trouxe à tona a ideia de que lâminas masculinas são mais eficientes e econômicas do que as femininas. A dermatologista Isabel Martinez, dermatologista e especialista em laser pela Universidade de Havard, explica que a diferença principal está no design:

As masculinas são projetadas para áreas planas, como o rosto, enquanto as femininas possuem cabeçotes mais largos e flexíveis para melhor adaptação às curvas do corpo.

Cristiano Kakihara, dermatologista e especialista pela Associação Médica Brasileira, destaca que as lâminas femininas costumam ter aplicadores mais largos e materiais diferenciados para proporcionar maior conforto. Contudo, esse aprimoramento pode justificar o preço mais elevado.

Ainda assim, para algumas pessoas, o ângulo de corte mais agressivo das lâminas masculinas pode ser preferível por proporcionar um resultado mais rente.

A diferença de preços entre lâminas femininas e masculinas também levanta debate. Existem questões tributárias que podem influenciar, mas Kakihara sugere que o custo pode estar associado aos materiais utilizados e ao design aprimorado, que inclui cabos mais largos e cabeçotes flexíveis.

O custo mais elevado em relação aos produtos femininos, incluindo produtos para depilação, pode estar associado ainda aos chamados "pink tax" (taxa rosa, em português).

Produtos femininos costumam ser apresentados como itens premium ou personalizados, mesmo quando oferecem a mesma funcionalidade de versões masculinas ou unissex. Essa estratégia de mercado frequentemente resulta em preços mais altos, sustentados pela ideia de que o público feminino valoriza e estaria disposto a investir em detalhes como embalagens sofisticadas e fragrâncias exclusivas.

Cuidados antes, durante e depois da depilação

Para evitar irritações e pelos encravados, é essencial adotar alguns cuidados antes e depois do uso da lâmina.

Hidratação prévia: amoleça os pelos com água morna e aplique creme ou gel específico antes da depilação.

amoleça os pelos com água morna e aplique creme ou gel específico antes da depilação. Direção do corte: sempre depile na direção do crescimento dos pelos, orienta Kakihara. Movimentos contra o pelo podem causar irritação ou foliculite.

sempre depile na direção do crescimento dos pelos, orienta Kakihara. Movimentos contra o pelo podem causar irritação ou foliculite. Evitar lâminas gastas: o uso de lâminas antigas aumenta o risco de infecções e cortes.

Segundo Martinez, o armazenamento da lâmina também é importante. "Evite deixá-la no banheiro, onde a umidade pode favorecer a proliferação de bactérias."

Já após a depilação, é essencial usar produtos calmantes para aliviar a vermelhidão e reduzir o risco de irritações. Cremes, loções ou géis com propriedades hidratantes e calmantes são recomendados, enquanto antibióticos e corticosteroides tópicos devem ser evitados, a menos que haja indicação médica em casos específicos de infecção.

O uso de protetor solar também é indispensável após métodos de depilação como o laser, com a recomendação de aplicação por pelo menos duas semanas antes e depois da sessão.

Para outros métodos, basta aguardar a pele se recuperar da vermelhidão para retomar a rotina habitual. Embora existam variações de técnicas depilatórias, as lâminas, ceras e o laser permanecem como os métodos mais seguros e eficazes disponíveis.

Cristiano Kakihara, dermatologista e especialista pela Associação Médica Brasileira

Qual a lâmina ideal para diferentes tipos de pele e pelos?

A escolha da lâmina pode variar conforme o tipo de pele e a espessura dos pelos. Para peles sensíveis, as opções mais indicadas são lâminas com tiras hidratantes que contenham ingredientes como aloe vera e vitamina E, capazes de reduzir irritações durante o processo.

Já para pelos mais grossos, recomenda-se o uso de aparelhos com múltiplas lâminas, que proporcionam um corte mais rente — mas sempre seguindo a direção do crescimento do pelo, evitando encravamentos.

"Para pessoas com tendência a alergias, o ideal é optar por lâminas feitas de aço inoxidável hipoalergênico, que minimizem reações de sensibilidade", diz Martinez. Independentemente do tipo de pele ou pelo, o corte na direção do crescimento é fundamental para evitar irritações e complicações, como a foliculite.

No entanto, a escolha entre um tipo ou outro deve levar em conta o tipo de pelo, a área do corpo e o nível de conforto esperado, mais do que o preço.

