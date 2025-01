SAIBA MAIS-Empresas de data centers que estão investindo no Brasil

Por Luciana Magalhaes e Letícia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil está emergindo rapidamente como um centro importante para data centers, com bilhões de dólares em investimentos esperados nos próximos anos. A expansão do setor deverá ocorrer principalmente em função do avanço exponencial da inteligência artificial e de restrições de crescimento em mercados maiores nos EUA e na Europa.

Confira algumas empresas que estão investindo no setor no país:

ASCENTY

Com 34 data centers atualmente em operação ou em construção na América Latina, a empresa procura um parceiro minoritário para financiar uma maior expansão, especialmente no Brasil. A Ascenty é controlada pela Brookfield Asset Management e pela Digital Realty, com sede nos EUA.

Grupo FS

A empresa brasileira de segurança cibernética FS está estreando no setor de data centers com planos de investir 1,8 bilhão de reais para erguer três data centers no Brasil. Segundo o dono da FS, Alberto Leite, a estabilidade política do país, os recursos energéticos renováveis ​​e a crescente demanda local são fatores-chave que impulsionam os investimentos.

EQUINIX

A Equinix, com atuação global em infraestrutura digital, está expandindo operações nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, de acordo com Eduardo Carvalho, diretor-executivo para a América Latina da empresa fundada no Vale do Silício em 1998.

ODATA

A ODATA, adquirida pela Aligned Data Centers em 2023, também está em contínua expansão devido ao aumento da demanda no Brasil. Os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo são áreas prioritárias para investimentos, disse Fernando Jaeger, diretor de novos negócios. A ODATA também opera data centers no Chile, Colômbia e México, e recentemente expandiu seu portfólio para os EUA quando foi comprada pela Aligned.

TECTO

A Tecto, unidade de negócios de data center da V.tal, controlada pelo banco BTG, anunciou no início desta semana a aquisição de um novo terreno no Estado de São Paulo para a construção de seu data center em hiperescala com capacidade total de 200 MW e alimentado 100% energia renovável. A construção faz parte da estratégia de expansão do Tecto, que destinou um investimento inicial de 1 bilhão de dólares para a construção de novos projetos. A Tecto também está presente em outros Estados brasileiros e na Colômbia.

ELEA DATA CENTERS

Os data centers da Elea cobrem todas as principais cidades do Brasil, incluindo o eixo Rio-São Paulo, e operam inteiramente com energia renovável. As instalações da empresa estão distribuídas atualmente nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste.

(Por Luciana Magalhaes e Letícia Fucuchima)