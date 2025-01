Estrelas de Hollywood estão entre milhares de pessoas obrigadas a fugir de incêndios florestais em Los Angeles

Por Jorge Garcia e Mike Blake

LOS ANGELES (Reuters) - Mais de 30.000 pessoas deixaram suas casas devido a um incêndio florestal que atingiu uma área costeira de luxo de Los Angeles durante a noite, com celebridades de Hollywood entre os que fugiram de carro e a pé enquanto as chamas se aproximavam.

Esperava-se que as condições climáticas se deteriorassem ainda mais durante esta quarta-feira, pois uma tempestade de vento e condições áridas alimentaram as chamas no bairro de Pacific Palisades e em pelo menos dois outros pontos na área de Los Angeles, segundo os meteorologistas.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou estado de emergência na terça-feira.

Várias edificações foram destruídas e cerca de 1.200 hectares foram queimados em Pacific Palisades, que fica entre as cidades praianas de Santa Monica e Malibu, segundo as autoridades. A área é lar de muitas estrelas do cinema e da música.

As estradas ficaram congestionadas com pessoas fugindo das chamas, algumas abandonando seus carros enquanto o fogo se aproximava. Nuvens de fumaça e chamas se erguiam no céu noturno de Los Angeles e seus subúrbios.

O ator Steve Guttenberg disse à rede de televisão KTLA que seus amigos foram impedidos de fugir porque outras pessoas haviam abandonado seus carros na estrada.

"É muito importante que todos se unam e não se preocupem com seus bens pessoais. Apenas saiam", disse Guttenberg. "Peguem seus entes queridos e saiam".

Na manhã deste quarta-feira, a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, pediu aos moradores que seguissem as ordens de retirada e usassem os abrigos montados pelas autoridades, se necessário.

"Permaneçam vigilantes e seguros", escreveu ela em um post na rede social X, dizendo que a tempestade de vento deveria piorar durante a manhã.

O Serviço Nacional de Meteorologia disse em um comunicado: "Esta é uma situação particularmente perigosa para partes dos condados de Los Angeles e Ventura".

Cindy Festa, moradora de Pacific Palisades, disse que, enquanto fugia, as chamas estavam "muito perto dos carros", demonstrando com o polegar e o indicador.

"As pessoas deixaram seus carros na Palisades Drive. A colina está queimando. As palmeiras -- tudo está queimando", disse Festa de seu carro.

Várias pessoas ficaram feridas no incêndio de Palisades, algumas com queimaduras no rosto e nas mãos, disse um oficial do Corpo de Bombeiros à KTLA. Uma bombeira sofreu um ferimento na cabeça. No entanto, nenhuma morte foi registrada.

O ator de Hollywood James Woods disse no X que conseguiu sair de sua casa em Pacific Palisades, mas acrescentou: "Não sei neste momento se nossa casa ainda está de pé".

A chefe dos bombeiros de Los Angeles, Kristin Crowley, disse em uma coletiva de imprensa que mais de 25.000 pessoas em 10.000 casas estavam ameaçadas.

VIAGEM DE BIDEN CANCELADA

Aeronaves de combate a incêndios retiraram água do mar para jogá-la sobre as chamas que engoliram as casas. Escavadeiras retiraram veículos abandonados das estradas para que os veículos de emergência pudessem passar, segundo imagens de televisão.

O fogo queimou algumas árvores no terreno do Getty Villa, um museu repleto de obras de arte de valor inestimável, mas a coleção permaneceu segura em grande parte porque os arbustos próximos foram aparados como medida preventiva, informou o museu.

Antes do início do incêndio, o Serviço Nacional de Meteorologia havia emitido seu alerta máximo para condições extremas de incêndio em grande parte do Condado de Los Angeles de terça a quinta-feira.

Com baixa umidade e vegetação seca devido à falta de chuva, as condições eram "as piores possíveis em termos de clima de incêndio", disse o serviço.

Os ventos fortes forçaram uma mudança nos planos de viagem do presidente norte-americano, Joe Biden, deixando o Air Force One em terra em Los Angeles. Ele havia planejado fazer um voo curto para o interior do Coachella Valley para uma cerimônia de criação de dois novos monumentos nacionais na Califórnia.

Biden disse em um comunicado durante a noite que havia sido informado sobre os incêndios florestais e ofereceu ajuda federal. Um subsídio federal já havia sido aprovado para ajudar a reembolsar o Estado da Califórnia por sua resposta ao incêndio, disse Biden.

(Reportagem de Jorge Garcia, Mike Blake e Daniel Cole, em Los Angeles, e Daniel Trotta, em Carlsbad, Califórnia, e Shubham Kalia, Gursimran Kaur e Kanjyik Ghosh, em Bengaluru)