Vale e GreenIron fazem acordo para projetos de descarbonização no Brasil e Suécia

Por Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A Vale anunciou nesta terça-feira que assinou um memorando de entendimentos com a empresa sueca GreenIron para explorar projetos de descarbonização da cadeia de suprimentos de mineração e metais no Brasil e na Suécia.

Pelo acordo firmado, as empresas desenvolverão estudo de viabilidade para uma instalação inovadora de redução direta no Brasil, a ser operada pela GreenIron. Além disso, a Vale fornecerá minério de ferro para as operações comerciais da GreenIron em Sandviken, na Suécia.

O estudo de viabilidade para uma unidade no Brasil incluirá a seleção de local adequado para o projeto e avaliação das opções de energia renovável e fornecimento de recursos. Também será estudada a viabilidade de usar hidrogênio verde e outras inovações para reduzir o impacto ambiental de operações futuras.

"A tecnologia inovadora da GreenIron é flexível em termos de opções de matéria-prima e capacidade adaptada aos clientes. Ela também tem um custo menor e é compatível com o uso de hidrogênio verde", disse a Vale, em comunicado.

Segundo a mineradora brasileira, a companhia e a GreenIron já têm trabalhado nos últimos dois anos em testes para o uso de pelotas de minério de ferro da Vale nas instalações da empresa sueca. Os testes futuros também incluirão briquetes de minério de ferro, um produto desenvolvido pela Vale que emite menos CO2 em sua produção do que as pelotas.