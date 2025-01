Suplemento de vitamina D agora é recomendado a crianças e adolescentes

A SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria) agora recomenda a suplementação de vitamina D para todas as crianças e adolescentes até 18 anos, diferentemente das diretrizes anteriores, que indicavam a suplementação apenas até 1 ano.

A atualização, publicada em novembro de 2024 após oito anos sem mudanças, tem como objetivo prevenir a deficiência de vitamina D, que pode levar ao raquitismo, problemas respiratórios e ósseos.

Em relação à prevenção da hipovitaminose D em indivíduos sem fatores de risco, recomenda-se a suplementação de colecalciferol [vitamina D] nos seguintes grupos: crianças menores de 1 ano: 400 UI/dia; crianças e adolescentes entre 1 e 18 anos: 600 a 1200 UI/dia.

A decisão foi influenciada por uma revisão da Sociedade Americana de Endocrinologia, que enfatizou a importância da suplementação, especialmente para indivíduos com pouca exposição ao sol ou dieta insuficiente em vitamina D.

As crianças e os adolescentes fazem cada vez menos atividades ao ar livre e estão cada vez menos expostas à luz solar. Eles ficam em shoppings, dentro de casa jogando videogame. Por isso, provavelmente parte deles está com déficit desse nutriente. Crésio Alves, endocrinologista da SBP e um dos autores da nova diretriz

A SBP destaca que a dosagem não deve ser aplicada de forma generalizada, pois diversos fatores, como a cor da pele, fase da puberdade, composição corporal, estação do ano e localização geográfica, afetam a absorção da vitamina.

O pediatra deve avaliar o risco de deficiência de cada criança e, dependendo da exposição solar e da alimentação, pode recomendar a suplementação sem a necessidade de exames prévios.

O que é e para que serve a vitamina D

Imagem: Getty Images

A vitamina D é composta por cinco formas (D1, D2, D3, D4 e D5), sendo a D3 a mais importante para o corpo. Cerca de 80 a 90% da vitamina D3 no organismo é produzida pela exposição ao sol, quando a pele absorve os raios UVB. O restante vem de alimentos e suplementos, estes últimos indicados por um profissional de saúde.

Ela desempenha diversas funções importantes, como aumentar a absorção de cálcio no intestino, essencial para a saúde óssea. Sem ela, apenas 10 a 15% do cálcio ingerido é absorvido. Também é fundamental para o sistema imunológico, função muscular e saúde do pâncreas, reduzindo o risco de diabetes. Auxilia no combate a doenças autoimunes, controla a morte celular, prevenindo alguns tipos de câncer, como os de mama e próstata, e contribui para a redução e controle da pressão arterial, beneficiando a saúde cardiovascular.

Como tomar sol para adquirir vitamina D

Imagem: iStock

Os raios UVB iniciam reações na pele que convertem a "pré-vitamina D3" em vitamina D3 ativa. A recomendação é tomar sol por 15 a 20 minutos diários, sem filtro solar, considerando fatores como tonalidade da pele, estação e horário, com orientação de um especialista. A produção de vitamina D é maior entre 10h e 16h, mas esse horário é arriscado devido ao aumento do risco de câncer de pele. Fora desse período, ainda é possível estimular a produção.

Alimentos com vitamina D3

Salmão;

Sardinha;

Atum;

Óleo de fígado de bacalhau;

Gema de ovo;

Cogumelos (frescos e secos);

Frutos do mar;

Leite e derivados.

Sinais da deficiência de vitamina D3

Depressão;

Osteoporose;

Doenças no coração;

Diabetes;

Perda de força muscular;

Doenças autoimunes;

Gripes e resfriados frequentes.

Quando houver suspeita, o indicado é procurar um médico, para que ele peça um exame para detectar a quantidade da vitamina no corpo e avaliar se é necessária uma suplementação.

*Com informações de reportagem publicada em 29/03/2022